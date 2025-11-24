రాస్బెర్రీస్, స్ట్రాబెర్రీస్, బ్లూబెర్రీస్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్తో నిండి ఉన్నవి బరువు తగ్గడానికి సహకరిస్తాయి
బరువు తగ్గాలనుకునే వారు గుడ్డు తినాలి. ప్రోటీన్కు మూలమైన కోడిగుడ్డు బరువును నియంత్రిస్తుంది
ఆహారం తయారీకి ఆలీవ్ ఆయిల్ ఉపయోగించడం ద్వారా బొడ్డు చుట్టూ ఉన్న కొవ్వు కరిగిపోతుంది
పోషకాలతో నిండి ఉన్న ఆకుకూరలు, మీ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
సాల్మన్ చేపను ఎక్కువగా తినడం వల్ల శరీరంలోని కొవ్వును కరిగిస్తుంది
అవకాడోలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు ఉన్న కారణంగా అవి శరీర బరువును నియంత్రిస్తాయి
పొట్టలో కొవ్వు పేరుకుపోకుండా..బీన్స్ ఎక్కువగా సహాయపడతాయి
పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.