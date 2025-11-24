నాగిణి లాంటి నాజూకైన నడుము కావాలా? ఫుల్ డైట్ ఇదే!

Harish Darla
Nov 24,2025
';


రాస్‌బెర్రీస్, స్ట్రాబెర్రీస్, బ్లూబెర్రీస్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్‌తో నిండి ఉన్నవి బరువు తగ్గడానికి సహకరిస్తాయి

 ';


బరువు తగ్గాలనుకునే వారు గుడ్డు తినాలి. ప్రోటీన్‌కు మూలమైన కోడిగుడ్డు బరువును నియంత్రిస్తుంది

 ';


ఆహారం తయారీకి ఆలీవ్ ఆయిల్ ఉపయోగించడం ద్వారా బొడ్డు చుట్టూ ఉన్న కొవ్వు కరిగిపోతుంది

 ';


పోషకాలతో నిండి ఉన్న ఆకుకూరలు, మీ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.

 ';


సాల్‌మన్ చేపను ఎక్కువగా తినడం వల్ల శరీరంలోని కొవ్వును కరిగిస్తుంది

 ';


అవకాడోలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు ఉన్న కారణంగా అవి శరీర బరువును నియంత్రిస్తాయి

 ';


పొట్టలో కొవ్వు పేరుకుపోకుండా..బీన్స్ ఎక్కువగా సహాయపడతాయి

 ';

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

 ';

