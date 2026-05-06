Gardening: వేసవిలో మొక్కలు ఎండిపోతున్నాయా? నేలలో తేమను దాచిపెట్టే అద్భుతమైన ట్రిక్ ఇదే!

Renuka Godugu
May 06,2026
Summer gardening tips..

వేసవి కాలంలో తరచూ చెట్టుకు మొక్కకు నీళ్లు పోసినా వాడిపోతుంది.

How to keep plants alive..

అయితే దీనికి కేవలం నీళ్లు పోయడమే సరిపోదు.. ఆ నీరు మట్టిలో నిలుపుకొని ఉండాలి.

Mulching technique ..

మల్చింగ్ పద్ధతి ఎంతో ముఖ్యం. అంటే ఎండిన ఆకులు, గడ్డి, కొబ్బరి పీచు వేర్ల చుట్టూ పరచాలి.

Soil moisture retention..

ఇలా చేసి నీళ్లు పోయడం వల్ల నీళ్ల వల్ల వేర్లు చల్లగా ఉంటాయి మొక్క వాడిపోదు.

Watering plants..

వేసవిలో మొక్కకు నీళ్లు ఉదయం, సాయంత్రం రెండు పూటలా పోయాలి. మధ్యాహ్నం పోయకూడదు.

Plant care in extreme heat..

ఎప్పటికప్పుడు మట్టిలో సహజ పదార్థాలను యాడ్ చేయండి. దీని వల్ల తేమ నిలుపుకుంటుంది.

Balcony garden summer care

వేసవి కాలంలో నేరుగా సూర్యరశ్మి తగలడం కూడా అంత మంచిది కాదు.. కొద్దిపాటి నీడ కూడా అవసరం.

