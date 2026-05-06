వేసవి కాలంలో తరచూ చెట్టుకు మొక్కకు నీళ్లు పోసినా వాడిపోతుంది.
అయితే దీనికి కేవలం నీళ్లు పోయడమే సరిపోదు.. ఆ నీరు మట్టిలో నిలుపుకొని ఉండాలి.
మల్చింగ్ పద్ధతి ఎంతో ముఖ్యం. అంటే ఎండిన ఆకులు, గడ్డి, కొబ్బరి పీచు వేర్ల చుట్టూ పరచాలి.
ఇలా చేసి నీళ్లు పోయడం వల్ల నీళ్ల వల్ల వేర్లు చల్లగా ఉంటాయి మొక్క వాడిపోదు.
వేసవిలో మొక్కకు నీళ్లు ఉదయం, సాయంత్రం రెండు పూటలా పోయాలి. మధ్యాహ్నం పోయకూడదు.
ఎప్పటికప్పుడు మట్టిలో సహజ పదార్థాలను యాడ్ చేయండి. దీని వల్ల తేమ నిలుపుకుంటుంది.
వేసవి కాలంలో నేరుగా సూర్యరశ్మి తగలడం కూడా అంత మంచిది కాదు.. కొద్దిపాటి నీడ కూడా అవసరం.
RB Choudary Top Telugu Movies: సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ అధినేత ఆర్ బీ చౌదరి తెలుగులో నిర్మించిన బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలు ఇవే..