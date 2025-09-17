Mosquito Problem

దోమలు వస్తే రాత్రంతా నిద్ర లేకపోవడమే.. కాదు, అనేక రకాల వ్యాధులు కూడా వస్తాయి.

Home Trick

అలా అని కెమికల్స్ లాంటి స్ప్రేలు పెట్టుకుంటే కూడా ప్రమాదమే. అందుకే..ఇంట్లోనే సులభంగా దోమలను తరిమికొట్టే ఒక అద్భుతమైన పద్ధతి ఉంది. అదేమిటంటే..

Camphor Use

నానబెట్టిన కర్పూరం దోమల పైన అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. కర్పూరం.. నీళ్లలో వేసి గదిలో ఉంచితే దోమలు పారిపోతాయి.

Natural Smell

కర్పూరం వాసన దోమలు తట్టుకోలేవు కాబట్టి ఇంటి దగ్గర కూడా కనిపించవు.

Extra Method

అలాగే నిమ్మకాయలో లవంగాలు పెట్టి గదిలో ఉంచినా దోమలు దూరం అవుతాయి.

Safe Solution

ఇవి రసాయనాల్లాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా సహజంగా పనిచేస్తాయి.

Mosquito Free Home

ఈ చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే దోమలు మీ ఇంటికి దగ్గరపడవు.

