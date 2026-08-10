ఉద్యోగులు గంటల తరబడి కూర్చుంటున్నారా? ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ప్రమాదమే..!!

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

ఉద్యోగులు ముఖ్యంగా డెస్క్ ఉద్యోగం చేసేవారు గంటలతరబడి కూర్చొంటారు. ఇలా కూర్చోవడంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోనట్లయితే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

ప్రతి 30 నిమిషాలకోసారి చిన్న బ్రేక్:

గంటల తరబడి వరుసగా కూర్చోకుండా ప్రతి 30-45 నిమిషాలకు ఒకసారి సీటు నుంచి లేచి కనీసం 2-3 నిమిషాలు నడవాలి లేదా స్ట్రెచింగ్ చేయాలి.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

సరైన పోస్చర్ :

కూర్చునేటప్పుడు వెన్నుముక నిటారుగా ఉండాలి. కంప్యూటర్ స్క్రీన్ కంటి చూపు స్థాయికి సరిగ్గా ఎదురుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

20-20-20 ఐ రూల్:

కళ్లపై ఒత్తిడి తగ్గడానికి ప్రతి 20 నిమిషాలకు ఒకసారి కంప్యూటర్ స్క్రీన్ వైపు నుంచి దృష్టి మళ్లించి, 20 అడుగుల దూరంలో ఉన్న వస్తువును 20 సెకన్ల పాటు చూడాలి.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

తగినంత నీరు తాగడం:

రోజంతా ఒకేచోట కూర్చోవడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. రోజుకి కనీసం 2.5 నుండి 3 లీటర్ల నీరు తప్పకుండా తాగాలి.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

సీటింగ్‌లో సింపుల్ స్ట్రెచింగ్స్:

కుర్చీలోనే కూర్చుని మెడ, భుజాలు, చేతులు, మణికట్టును అటూ ఇటూ తిప్పుతూ చిన్న చిన్న స్ట్రెచింగ్ వ్యాయామాలు చేయాలి.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

నడుము,వెన్నుముకకు సపోర్ట్:

వెన్నునొప్పి రాకుండా ఉండటానికి మీ కుర్చీకి వెనుక వైపు 'లంబార్ సపోర్ట్' లేదా చిన్న దిండును ఉంచుకోవాలి.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

కాళ్ళ రక్తప్రసరణకు వ్యాయామం:

కూర్చునే ఉన్నప్పుడు పాదాలను, కాళ్లను పైకి లేపడం, తిప్పడం వంటివి చేయడం వల్ల కాళ్లలో రక్తం గడ్డకట్టే ముప్పు తగ్గుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

హెవీ స్నాక్స్ ఆపేయండి:

కూర్చుని పనిచేసేటప్పుడు జంక్ ఫుడ్, నూనె పదార్థాలు, స్వీట్లు తింటే త్వరగా బరువు పెరుగుతారు. వాటికి బదులుగా ఫ్రూట్స్, నట్స్ లేదా మజ్జిగ తీసుకోవడం మంచిది.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

లిఫ్ట్ బదులు మెట్లు వాడటం:

ఆఫీస్‌లో చిన్న చిన్న పనులకు మెట్లు ఉపయోగించడం వల్ల శరీరానికి మంచి కదలిక దొరికి కలోరీలు కరుగుతాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

లంచ్ తర్వాత చిన్న వాక్:

మధ్యాహ్న భోజనం పూర్తికాగానే వెంటనే వచ్చి సీట్లో కూర్చోకుండా.. కనీసం 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు చిన్నగా వాకింగ్ చేయడం జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

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