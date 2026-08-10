ఉద్యోగులు గంటల తరబడి కూర్చుంటున్నారా? ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ప్రమాదమే..!!

గంటల తరబడి వరుసగా కూర్చోకుండా ప్రతి 30-45 నిమిషాలకు ఒకసారి సీటు నుంచి లేచి కనీసం 2-3 నిమిషాలు నడవాలి లేదా స్ట్రెచింగ్ చేయాలి.
కూర్చునేటప్పుడు వెన్నుముక నిటారుగా ఉండాలి. కంప్యూటర్ స్క్రీన్ కంటి చూపు స్థాయికి సరిగ్గా ఎదురుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
కళ్లపై ఒత్తిడి తగ్గడానికి ప్రతి 20 నిమిషాలకు ఒకసారి కంప్యూటర్ స్క్రీన్ వైపు నుంచి దృష్టి మళ్లించి, 20 అడుగుల దూరంలో ఉన్న వస్తువును 20 సెకన్ల పాటు చూడాలి.
రోజంతా ఒకేచోట కూర్చోవడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. రోజుకి కనీసం 2.5 నుండి 3 లీటర్ల నీరు తప్పకుండా తాగాలి.
కుర్చీలోనే కూర్చుని మెడ, భుజాలు, చేతులు, మణికట్టును అటూ ఇటూ తిప్పుతూ చిన్న చిన్న స్ట్రెచింగ్ వ్యాయామాలు చేయాలి.
వెన్నునొప్పి రాకుండా ఉండటానికి మీ కుర్చీకి వెనుక వైపు 'లంబార్ సపోర్ట్' లేదా చిన్న దిండును ఉంచుకోవాలి.
కూర్చునే ఉన్నప్పుడు పాదాలను, కాళ్లను పైకి లేపడం, తిప్పడం వంటివి చేయడం వల్ల కాళ్లలో రక్తం గడ్డకట్టే ముప్పు తగ్గుతుంది.
కూర్చుని పనిచేసేటప్పుడు జంక్ ఫుడ్, నూనె పదార్థాలు, స్వీట్లు తింటే త్వరగా బరువు పెరుగుతారు. వాటికి బదులుగా ఫ్రూట్స్, నట్స్ లేదా మజ్జిగ తీసుకోవడం మంచిది.
ఆఫీస్లో చిన్న చిన్న పనులకు మెట్లు ఉపయోగించడం వల్ల శరీరానికి మంచి కదలిక దొరికి కలోరీలు కరుగుతాయి.
మధ్యాహ్న భోజనం పూర్తికాగానే వెంటనే వచ్చి సీట్లో కూర్చోకుండా.. కనీసం 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు చిన్నగా వాకింగ్ చేయడం జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది.