మనలో చాలా మంది చర్మసౌందర్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు మార్కెట్లో దొరికే క్రీమ్స్ వాడుతుంటారు
40 ఏళ్లలో కూడా 20 ఏళ్ల నాటి అందం కోసం కలబంద గుజ్జులో కొబ్బరినూనె కలిపి చర్మానికి అప్లై చేయాలి
కలబంద జల్ చర్మాన్ని డీహైడ్రేషన్ చేస్తుంది. కొబ్బరినూనె చర్మంపై మచ్చలు తొలగిస్తుంది
ఈ మిశ్రమాన్ని రోజూ చర్మానికి సున్నితంగా మసాజ్ చేయాలి
ఇలా చేయడం వల్ల చర్మం సున్నితంగా ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తుంది
కలబంద, కొబ్బరినూనె కలిపి మిక్స్ చేసి అప్లే చేస్తే ముఖంపై మృతకణాలు అన్నీ తొలగిపోతాయి
ముఖంపై మొటిమలు, బ్లాక్ షేడ్స్ తొలగించేందుకు ఇది సహకరిస్తుంది
పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ద్వారా పొందుపరిచింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.