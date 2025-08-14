20 ఏళ్ల కన్నెపిల్ల తప్పకుండా పాటించాల్సిన చిట్కాలు..

Harish Darla
Aug 14,2025
ఎండలో సన్‌స్క్రీన్ లోషన్ మెయిన్‌టైన్ చేయండి.

విటమిన్-సి లేదా విటమిన్-ఈ ఉన్న సీరమ్ వాడడం మర్చిపోవద్దు.

అమ్మాయిలూ.. క్రమం తప్పకుండా మాయిశ్చరైజర్ వాడడం మర్చిపోవద్దు.

పడుకునే ముందు మేకప్ పూర్తిగా తొలగించి పడుకోండి.

బయటకి వెళ్లి వచ్చిన వారు మరీ అతిగా స్క్రబ్బింగ్ చేయవద్దు.

పైన చెప్పినవి అన్నీ క్రమం తప్పకుండా ఓ దినచర్యలా పాటించండి.

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం.. పండ్లు ఎక్కువగా తీసుకోండి. మంచినీటిని ఎక్కువగా తాగండి.

గమనిక

ఈ వార్త కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా పొందుపరిచింది. వీటిని వినియోగించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మంచిది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

