ఎండలో సన్స్క్రీన్ లోషన్ మెయిన్టైన్ చేయండి.
విటమిన్-సి లేదా విటమిన్-ఈ ఉన్న సీరమ్ వాడడం మర్చిపోవద్దు.
అమ్మాయిలూ.. క్రమం తప్పకుండా మాయిశ్చరైజర్ వాడడం మర్చిపోవద్దు.
పడుకునే ముందు మేకప్ పూర్తిగా తొలగించి పడుకోండి.
బయటకి వెళ్లి వచ్చిన వారు మరీ అతిగా స్క్రబ్బింగ్ చేయవద్దు.
పైన చెప్పినవి అన్నీ క్రమం తప్పకుండా ఓ దినచర్యలా పాటించండి.
ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం.. పండ్లు ఎక్కువగా తీసుకోండి. మంచినీటిని ఎక్కువగా తాగండి.
ఈ వార్త కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా పొందుపరిచింది. వీటిని వినియోగించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మంచిది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.