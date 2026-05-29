Walking: నెమ్మదిగా.. ఎక్కువసేపు నడవడం మంచిదేనా?

కొన్ని నివేదికల ప్రకారం నెమ్మదిగా ఎక్కువ దూరం నడిస్తే ప్రాణాంతక వ్యాధి నుంచి బయటపడతారు.
ఒక వ్యక్తి ఎంత దూరం సురక్షితంగా నడవగలడనేది నడిచేవారి వయస్సు, శారీరక సామర్థ్యంపై ఆధారపడుతంది.
అదేవిధంగా కీళ్లతో ఆరోగ్యం, వాతావరణం, నడిచే దారి పరిస్థితులు వంటి వివిధ అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఎక్కువ దూరం ఒకేసారి నడవడం వల్ల కండరాల నొప్పులు వస్తాయి
వేగంగా నడవడం వల్ల మీ హృదయ స్పందన రేటు అధికంగా పెరగవచ్చు.
ఈ సమయంలో ముందు వైద్యులతో చర్చించి నడవడం చాలా అవసరం.
ఆర్థరైటిస్ లేదా కాళ్ళకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉన్నవారు నెమ్మదిగా నడవాలి
ఆస్తమా వంటి శ్వాసకోశ వ్యాధులు ఉన్నవారు కూడా అతిగా శ్రమించకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.