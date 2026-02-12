Main Ingredients

రుచికరమైన పుదీనా చట్నీ చేసుకోవడం కోసం కావలసిన పదార్థాలు: పుదీనా ఆకులు, ఒక ఎర్రగడ్డ, రెండు టమాటాలు, నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు, కొద్దిగా జీలకర్ర, ఆవాలు, ఉప్పు నూనె

Vishnupriya
Feb 12,2026
Grinding Tip

ముందుగా పాన్లో నూనె వేసుకొని ఆవాలు, జీలకర్ర వేయించుకున్న తర్వాత ఎర్రగడ్డ, పచ్చిమిరపకాయ వేసుకోవాలి.

Smooth Texture

అవి బాగా వేగిన తర్వాత పుదీనా కూడా వేసి వేయించుకొని.. ఈ మిశ్రమం చల్లారాక మిక్సీ వేసుకోవాలి.

Taste Balance

మిక్సీ వేసేటప్పుడు ఈ చట్నీలో ఉప్పు, నిమ్మరసం సరైన మోతాదులో వేయాలి.

Health Benefit

అంటే ఎంతో రుచికరమైన పుదీనా పచ్చడి రెడీ. పుదీనా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.

Storage Advice

ఫ్రిడ్జ్‌లో ఉంచితే నాలుగు రోజుల వరకు ఫ్రెష్‌గా ఉంటుంది.

