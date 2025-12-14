Snake Attracting Plants: ఇంట్లోకి పాములను ఆకర్షించే మొక్కలు..వీటిని వెంటనే బయట వేయండి!

Harish Darla
Dec 14,2025
';


పాములు కేవలం అడవికే పరిమితం కాదు. బయటకొస్తాయి. ఈ క్రమంలో కొన్ని మొక్కలకు అవి ఆకర్షితులవుతాయి.

 ';


మల్లెపూల వాసన మత్తుగా పాములను ఆకర్షిస్తుంది. ఈ మొక్కల చాటున పాములు నక్కి ఉంటాయి

 ';


వెదురు తోటలు పాములకు ఆశ్రయంగా మారుతాయి. ఇక్కడ పాములు సులభంగా గూళ్లను ఏర్పరచుకోగలవు.

 ';


లాంటానా మొక్కలు చూడ్డానికి అందంగా ఉంటాయి. కానీ, ఇవి పాములు, కప్పలు, బల్లులు, ఎలుకలను ఆకర్షిస్తాయి

 ';


నిమ్మగడ్డి దట్టంగా పెరగడం వల్ల పాములు ఇందులో దాక్కునేందుకు అనువుగా ఉంటుంది

 ';


చెరుకు తోటలు పాములకు ఇష్టమైన స్థావరం. ఈ తోటలో ఆశ్రయం పొందేందుకు పాములు ఆసక్తి చూపిస్తాయి

 ';


నేలకు దగ్గరగా ఉన్న తీగ మొక్కలపైకి పాములు ఎగబాకే అవకాశం ఉంది

 ';


పాములు ఎండ పడే ప్రదేశాల కంటే చల్లని, తేమ కలిగి ప్రదేశాలనే తమ ఆవాసాలుగా ఎంచుకునేందుకు ఇష్టపడతాయి

 ';

