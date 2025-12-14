పాములు కేవలం అడవికే పరిమితం కాదు. బయటకొస్తాయి. ఈ క్రమంలో కొన్ని మొక్కలకు అవి ఆకర్షితులవుతాయి.
మల్లెపూల వాసన మత్తుగా పాములను ఆకర్షిస్తుంది. ఈ మొక్కల చాటున పాములు నక్కి ఉంటాయి
వెదురు తోటలు పాములకు ఆశ్రయంగా మారుతాయి. ఇక్కడ పాములు సులభంగా గూళ్లను ఏర్పరచుకోగలవు.
లాంటానా మొక్కలు చూడ్డానికి అందంగా ఉంటాయి. కానీ, ఇవి పాములు, కప్పలు, బల్లులు, ఎలుకలను ఆకర్షిస్తాయి
నిమ్మగడ్డి దట్టంగా పెరగడం వల్ల పాములు ఇందులో దాక్కునేందుకు అనువుగా ఉంటుంది
చెరుకు తోటలు పాములకు ఇష్టమైన స్థావరం. ఈ తోటలో ఆశ్రయం పొందేందుకు పాములు ఆసక్తి చూపిస్తాయి
నేలకు దగ్గరగా ఉన్న తీగ మొక్కలపైకి పాములు ఎగబాకే అవకాశం ఉంది
పాములు ఎండ పడే ప్రదేశాల కంటే చల్లని, తేమ కలిగి ప్రదేశాలనే తమ ఆవాసాలుగా ఎంచుకునేందుకు ఇష్టపడతాయి