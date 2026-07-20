Snake Plants: ఈ మొక్కలు పెంచితే ఇంట్లోకి పాములు వస్తాయి..వెంటనే బయటపడేయండి!

Published by: Harish Darla | Jul 20, 2026

పాములు కేవలం అడవికే పరిమితం కాదు. బయటకొస్తాయి. ఈ క్రమంలో కొన్ని మొక్కలకు అవి ఆకర్షితులవుతాయి.

Published by: Harish Darla | Jul 20, 2026

మల్లెపూల వాసన మత్తుగా పాములను ఆకర్షిస్తుంది. ఈ మొక్కల చాటున పాములు నక్కి ఉంటాయి

Published by: Harish Darla | Jul 20, 2026

వెదురు తోటలు పాములకు ఆశ్రయంగా మారుతాయి. ఇక్కడ పాములు సులభంగా గూళ్లను ఏర్పరచుకోగలవు.

Published by: Harish Darla | Jul 20, 2026

లాంటానా మొక్కలు చూడ్డానికి అందంగా ఉంటాయి. కానీ, ఇవి పాములు, కప్పలు, బల్లులు, ఎలుకలను ఆకర్షిస్తాయి

Published by: Harish Darla | Jul 20, 2026

నిమ్మగడ్డి దట్టంగా పెరగడం వల్ల పాములు ఇందులో దాక్కునేందుకు అనువుగా ఉంటుంది

Published by: Harish Darla | Jul 20, 2026

చెరుకు తోటలు పాములకు ఇష్టమైన స్థావరం. ఈ తోటలో ఆశ్రయం పొందేందుకు పాములు ఆసక్తి చూపిస్తాయి

Published by: Harish Darla | Jul 20, 2026

నేలకు దగ్గరగా ఉన్న తీగ మొక్కలపైకి పాములు ఎగబాకే అవకాశం ఉంది

Published by: Harish Darla | Jul 20, 2026

పాములు ఎండ పడే ప్రదేశాల కంటే చల్లని, తేమ కలిగి ప్రదేశాలనే తమ ఆవాసాలుగా ఎంచుకునేందుకు ఇష్టపడతాయి

Published by: Harish Darla | Jul 20, 2026

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