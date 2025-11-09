శీతాకాలంలో పాములు గుంపుగుంపులుగా ఉంటాయి.
చలి ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ పాములు కనిపించవు. అవి నిద్రావస్థలోకి జారుకుంటాయి
చలికాలంలో బయటి వాతావరణం చల్లబడితే వాటి శరీరాలు కూడా చల్లబడతాయి
ఉష్ణోగ్రత తగ్గేకొద్దీ పాములు నెమ్మదిస్తాయి. శక్తిని ఆదా చేయడానికి అవి కదలడం మానేస్తాయి
పాములు శీతాకాలంలో 3 నుంచి 4 నెలలు తినకుండానే నిద్రిస్తాయి. నిద్రాణవస్థలోకి జారుకుంటాయి.
శీతాకాలంలో పాములు బొరియల్లోకి జారుకుంటాయి.
చలికాలంలో వెచ్చదనం కోసం పాములు గుంపులు గుంపులుగా ఉంటాయి
నిద్రాణవస్థలో పాములు శ్వాస, గుండె క్రియ నెమ్మదించి.. జీర్ణక్రియ కూడా ఆగిపోతుంది
పాములకు కనురెప్పలు ఉండవు కాబట్టి అవి ఎప్పుడూ కళ్లు తెరిచినట్లే కనిపిస్తాయి
చలికాలం ముగిసిన వెంటనే పాములు యాక్టివ్గా మారి వేటకు బయల్దేరతాయి