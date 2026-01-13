Snakes In Dream: కలలో తరచుగా పాములు కన్పిస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా..?

Inamdar Paresh
Jan 13,2026
Snakes in Dream effect:

చాలా మంది పాములను దైవస్వరూపంగా భావించి పూజలు చేసుకుంటారు.

Lord shiva:

ముఖ్యంగా శివయ్యమెడలో కంఠాభరణంగా,సుబ్రహ్మణ్యస్వామి అవతారంగా భావిస్తారు.

Snakes effect;

కొంత మంది తరచుగా కలలో పాములు కన్పిస్తు ఉంటాయి.

cobra snake facts:

కలలో పాములు కన్పించడం అనేది రాబోయే ఆపదకు సూచనకంగా చెప్తారు.

sarpa dosh:

కాలసర్పదోషాలుఉన్నవారికికూడా తరచుగా అవి కన్పిస్తు ఉంటాయి.

snakes in dreams:

పాములు కన్పిస్తు ఉంటే వెంటనే జంటనాగులకు పూజలు,అభిషేకం చేయాలి.

Sarpa shanti:

సర్పసూక్తం, నాగప్రతిష్ట వంటివి చేసుకొవడం మంచిది.

Snake:

కాలసర్పదోష నివారణలకుపూజలు చేసుకుంటే ఈ దోషాల నుంచి బైటపడవచ్చు.

