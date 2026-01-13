చాలా మంది పాములను దైవస్వరూపంగా భావించి పూజలు చేసుకుంటారు.
ముఖ్యంగా శివయ్యమెడలో కంఠాభరణంగా,సుబ్రహ్మణ్యస్వామి అవతారంగా భావిస్తారు.
కొంత మంది తరచుగా కలలో పాములు కన్పిస్తు ఉంటాయి.
కలలో పాములు కన్పించడం అనేది రాబోయే ఆపదకు సూచనకంగా చెప్తారు.
కాలసర్పదోషాలుఉన్నవారికికూడా తరచుగా అవి కన్పిస్తు ఉంటాయి.
పాములు కన్పిస్తు ఉంటే వెంటనే జంటనాగులకు పూజలు,అభిషేకం చేయాలి.
సర్పసూక్తం, నాగప్రతిష్ట వంటివి చేసుకొవడం మంచిది.
కాలసర్పదోష నివారణలకుపూజలు చేసుకుంటే ఈ దోషాల నుంచి బైటపడవచ్చు.
Sankranthi Easy Muggulu 2026: ముగ్గులు రాకపోయినా సంక్రాంతి పండుగకు సులభంగా వేసుకోగల.. ఎంతో అందమైన ముగ్గులు ఇవే..