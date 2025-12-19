Soft Idli Recipe: ఇడ్లీలు ఎంతో తెల్లగా, సాఫ్ట్‌గా తయారు చేయడానికి ఒక్కటే దారి!

Harish Darla
Dec 19,2025
కావాల్సిన పదార్థాలు

వేయించిన ఇడ్లీ రవ్వ, కప్పు పెరుగు, అరకప్పు నీళ్లు, బేకింగ్ సాల్ట్, ఉప్పు తగినంత

తాలింపు కోసం 2 స్పూన్స్ నూనె, ఆవాలు, మినపప్పు, జీలకర్ర, కొత్తిమీర, నచ్చితే తురుమిన క్యారెట్

ఇడ్లీరవ్వని గోధుమరంగు రాకుండా వేయించి అందులో పెరుగు, ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి

అందులో అరకప్పు నీళ్లు కలిపి..15 నిమిషాల పాటు మూతపెట్టి పక్కనపెట్టుకోవాలి

మరో పాన్‌లో నూనె వేసి పోపుగింజలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, క్యారెట్ తురుము వాటిని బాగా వేయించాలి

పోపును ఇడ్లీ పిండిలో కలిపి బాగా కలుపుకొని మిశ్రమాన్ని రెడీ చేసుకోని అందులో బేకింగ్ సాల్ట్ వేస్తే పిండి ఉబ్బుతుంది

ఆ తర్వాత ఆ పిండిని ఇడ్లీ వేసుకొని ఉడికించాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత సాఫ్ట్ ఇడ్లీ రెడీ అయిపోతుంది

