Soft Idli Secret

ఇడ్లీలు పువ్వుల్లా మెత్తగా రావాలంటే పిండిని తయారు చేసే విధానం చాలా ముఖ్యం.

Vishnupriya
Oct 24,2025
Over Fermentation Issue

పిండిని ఎక్కువ సేపు ఫెర్మెంటేషన్ చెయ్యకూడదు. పిండి వేసిందే ఆరు గంటలు.. బయటపెట్టిన తర్వాత వెంటనే ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేయాలి.

Add Rice And Urad Ratio

బియ్యం, ఉద్దిపప్పు రేషియో 3:1గా ఉండాలి. ఇందులో ఏ ఒక్కటి ఎక్కువైనా తక్కువైనా ఇడ్లీ చాలా గట్టిగా వస్తుంది.

Use Warm Place

పిండిని వేసిన తర్వాత కనీసం ఆరు గంటలు పాటు ఉష్ణోగ్రత.. సాధారణంగా ఉందే ప్రదేశంలో ఉంచాలి.

Avoid Refrigeration

పిండిని ఫ్రిజ్‌లో ఉంచితే ఫెర్మెంటేషన్ ఆగిపోతుంది. కాబట్టి ఆరు గంటల తర్వాత ఫ్రిజ్లో పెట్టేయాలి.

Add Salt Later

ఉప్పు చివర్లో కలపాలి. ముందే వేస్తే ఫెర్మెంటేషన్ తగ్గుతుంది.

Perfect Batter

ఇలా చేస్తే ఇడ్లీలు నోట్లో కరిగిపోయేలా వస్తాయి. లేకపోతే చాలా గట్టిగా వస్తాయి.

