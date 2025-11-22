ఇడ్లీలు పత్తి పువ్వులా మెత్తగా రావాలంటే ఈ సీక్రెట్ పాటించండి.
ఇడ్లీ పిండిలో కొద్దిగా రవ్వ కలపండి.
ఉద్ది పప్పు బాగా నానబెట్టి రుబ్బాలి.
పిండిని రాత్రంతా ఉంచాలి.
ఉడికించే ముందు ఉప్పు కలపండి.
10 నిమిషాలు ఆవిరిలో ఉంచితే సాఫ్ట్గా వస్తాయి.
