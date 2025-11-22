Kitchen Secret

ఇడ్లీలు పత్తి పువ్వులా మెత్తగా రావాలంటే ఈ సీక్రెట్ పాటించండి.

Vishnupriya
Nov 22,2025
Add Rava

ఇడ్లీ పిండిలో కొద్దిగా రవ్వ కలపండి.

Use Urad Dal Properly

ఉద్ది పప్పు బాగా నానబెట్టి రుబ్బాలి.

Ferment Overnight

పిండిని రాత్రంతా ఉంచాలి.

Add Salt Later

ఉడికించే ముందు ఉప్పు కలపండి.

Steam Perfectly

10 నిమిషాలు ఆవిరిలో ఉంచితే సాఫ్ట్‌గా వస్తాయి.

