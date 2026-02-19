బియ్యం–ఉద్దిపప్పు రేషియో సరిగ్గా ఉంటేనే ఇడ్లీలు బాగా వస్తాయి.
రెండు గ్లాసుల బియ్యం, ఒక గ్లాసు ఉద్దిపప్పు.. అలానే అర గ్లాసు ఉప్పుడు బియ్యం కలిపి.. కనీసం 6 గంటలు నానబెట్టడం చాలా ముఖ్యం.
ఇవి రుబ్బేటప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా అతుకులు కూడా వేసుకుంటే పిండి చాలా సాఫ్ట్ గా వస్తుంది.
పిండి రుబ్బేటప్పుడు చిటికెడు మెంతులు వేయడం మన అమ్మమ్మలు వాడే ముఖ్యమైన చిట్కా. కాబట్టి వీటిని తప్పకుండా వేసుకోవాలి.
పిండి బాగా పులియాలంటే ఫ్రిజ్లో కాకుండా బయట వెచ్చగా ఉందే చోట ఉంచాలి.
ఆ తర్వాత ఇడ్లీ కుక్కర్లో ఇడ్లీలు పెట్టుకొని కనీసం 15 నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి
ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే ఇడ్లీలు పత్తి పువ్వుల్లా మెత్తగా వస్తాయి.