చలికాలం పగిలిన పెదాలు చెర్రీ పండ్లలా మెరిసిపోవాలంటే ఇదే చిట్కా!

Harish Darla
Nov 26,2025
శీతాకాలంలో పెదాలు పగలడం చాలా సాధారణం. ఈ క్రమంలో పెదాలను పగుళ్లు నివారించుకునేందుకు తగిన జాగ్రత్తలు చేపట్టాలి

తేనె, చక్కెర కలిపిన మిశ్రమాన్ని 2 నిమిషాల పాటు మీ పెదాలపై స్క్రబ్ చేస్తే ఎండిన చర్మం పోతుంది

పెదాలపై తేమ ఆరిపోకుండా ఉండేందుకు రాత్రి పడుకునే ముందు కొబ్బరినూనెను పూయాలి

చలికాలం అయినా తగినంత నీళ్లు తాగడం వల్ల పెదాలు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. పగుళ్లు రావు

రోజు పెదాలకు కొబ్బరినూనె రాస్తే పెదాల పగుళ్లు ఆగిపోతాయి. గులాబి రంగులోకి మారడానికి సహకరిస్తుంది

పెదాలు లోపల నుంచి ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు విటమిన్-బి, ఈ, ఓమేగా-3 ఫ్యాటీ అమ్లాలు ఉన్న పండ్లు ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

