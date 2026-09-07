Ragi Idli: రాగి ఇడ్లీలో ఈ పదార్థం కలిపితే.. పిండి ఇడ్లీ కన్నా మెత్తగా వస్తాయి

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

Add Poha and Methi రాగి ఇడ్లీ పిండిలో అటుకులు లేదా పోహా, అలానే కొన్ని మెంతి గింజలు కలిపితే ఇడ్లీ మెత్తగా రావడానికి సహాయపడవచ్చు. అటుకులు పిండికి మంచి టెక్స్చర్ ఇవ్వడంతో ఇడ్లీలు మరింత సాఫ్ట్‌గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

Ingredients ఒక కప్పు రాగి పిండికి ఒక కప్పు ఇడ్లీ రవ్వ, అర కప్పు మినపప్పు, సుమారు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అటుకులు తీసుకోవచ్చు. అవసరానికి సరిపడా నీరు, ఉప్పు వేసి పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

Soak Properly మినపప్పు, అటుకులను విడిగా నానబెట్టి మెత్తగా రుబ్బుకోవడం మంచిది. ఇడ్లీ రవ్వను కూడా నానబెట్టి అదనపు నీటిని పిండి రాగి పిండితో కలపాలి.

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

Fermentation పిండిని బాగా కలిపిన తర్వాత తగినంత సమయం పులియనివ్వాలి. పిండి బాగా ఫెర్మెంట్ అయితే ఇడ్లీలు మరింత మెత్తగా, తేలికగా రావడానికి సహాయపడుతుంది.

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

Steam Correctly ఇడ్లీ ప్లేట్లలో పిండిని పోసి ముందుగా వేడి చేసిన స్టీమర్‌లో ఉడికించాలి. సాధారణంగా మీడియం మంటపై తగినంత సమయం ఆవిరితో ఉడికిస్తే ఇడ్లీలు బాగా వస్తాయి.

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

Soft Ragi Idlis Ready రాగి పిండితో పాటు అటుకులు, మినపప్పు, ఇడ్లీ రవ్వను సరైన విధంగా ఉపయోగిస్తే మెత్తని రాగి ఇడ్లీలు తయారు చేసుకోవచ్చు. కొబ్బరి చట్నీ, సాంబార్ లేదా కూరగాయల చట్నీతో కలిపి ఆరోగ్యకరమైన బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌గా తీసుకోవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

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