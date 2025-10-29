ఇడ్లీలు పత్తి పువ్వుల్లా తెల్లగా, మెత్తగా రావాలంటే పిండిలో బియ్యం కన్నా ఉద్దిపప్పు ఎక్కువ వేయండి.
అలానే పిండి ఎప్పటికప్పుడు మిక్సీలో వేసుకొని ఆ తర్వాత ఇడ్లీలు పెట్టుకుంటే మెత్తగా వచ్చేస్తాయి..
అలానే ఇడ్లీలు పెట్టేముందు.. ఒక అర స్పూన్ చక్కెర వేసుకోండి.
కనీసం 15 నిమిషాల.. పాటు ఉడికిస్తే ఇడ్లీలు పర్ఫెక్ట్ గా వస్తాయి..
పిండిని మరీ గట్టిగా కలపకండి. మరి గట్టిగా కలిపినా కానీ ఇడ్లీలు మెత్తగా రావు..
ఇడ్లీ అనేది పిల్లలకైనా పెద్దలకైనా అల్టిమేట్ బ్రేక్ఫాస్ట్. కాబట్టి ఇది రుచిగా చేసుకుంటే అందరూ తినడానికి ఎంతో పర్ఫెక్ట్ టిఫిన్..