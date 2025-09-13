బరువు తగ్గాలి అనుకున్న వాళ్లు టిఫన్ ఐటమ్స్ లో ఈ సౌత్ ఇండియా ఐటమ్స్.. ట్రై చేయడం ఎంతో మంచిది..
రాగి, ఓట్స్ లేదా రవ్వ ఇడ్లీలు తేలికగా జీర్ణమవుతాయి. ఇవి తక్కువ కొవ్వు కలిగి ఉంటాయి.
వెజిటబుల్ ఉప్మా లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది . ఇది ఎక్కువసేపు ఆకలి రాకుండా ఉంచుతుంది.
ఓట్స్ దోసెలు ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఇస్తాయి. వీటివల్ల బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.
పచ్చ పెసర పప్పుతో చేసే పెసరట్టు శరీరానికి శక్తినీ, ఫైబరినీ అందిస్తుంది. బరువు తగ్గడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
దక్షిణ భారతంలో ప్రాచుర్యం ఉన్న ఉప్మా కొజుకట్టై తక్కువ నూనెతో తయారు చేస్తే ఆరోగ్యకరం.
రాగి దోసెలు ఐరన్, కాల్షియం పుష్కలంగా ఇస్తాయి. వీటిని తరచూ తింటే బరువు తగ్గడంలో సహాయపడతాయి.