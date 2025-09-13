Weight Loss Tiffins

బరువు తగ్గాలి అనుకున్న వాళ్లు టిఫన్ ఐటమ్స్ లో ఈ సౌత్ ఇండియా ఐటమ్స్.. ట్రై చేయడం ఎంతో మంచిది..

Vishnupriya
Sep 13,2025
';

Ragi Or Rava Idli

రాగి, ఓట్స్ లేదా రవ్వ ఇడ్లీలు తేలికగా జీర్ణమవుతాయి. ఇవి తక్కువ కొవ్వు కలిగి ఉంటాయి.

 ';

Upma

వెజిటబుల్ ఉప్మా లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది . ఇది ఎక్కువసేపు ఆకలి రాకుండా ఉంచుతుంది.

 ';

Oats Dosa

ఓట్స్ దోసెలు ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఇస్తాయి. వీటివల్ల బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.

 ';

Pesarattu

పచ్చ పెసర పప్పుతో చేసే పెసరట్టు శరీరానికి శక్తినీ, ఫైబరినీ అందిస్తుంది. బరువు తగ్గడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

';

Upma Kozhukattai

దక్షిణ భారతంలో ప్రాచుర్యం ఉన్న ఉప్మా కొజుకట్టై తక్కువ నూనెతో తయారు చేస్తే ఆరోగ్యకరం.

 ';

Ragi Dosa

రాగి దోసెలు ఐరన్, కాల్షియం పుష్కలంగా ఇస్తాయి. వీటిని తరచూ తింటే బరువు తగ్గడంలో సహాయపడతాయి.

 ';

VIEW ALL

Hair Growth Mistake: జుట్టు తాటిమానుల పెరగాలంటే ఈ ఒక్క తప్పు మాత్రం అస్సలు చేయకండి..

Curious Fact: వామ్మో.. ఇదేం ట్విస్ట్..! ఒక వ్యక్తి రోజుకు అన్నిసార్లు కనురెప్పలు కొడతాడా..?

Jowar Roti: రాత్రిపూట జొన్న రొట్టెలను తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Snakes: నిజంగా పాములకు కళ్లు ఉంటాయా..? అసలు నిజం ఏంటంటే..!
Read Next Story