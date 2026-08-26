గుడ్ల కంటే ఈ పొడిలో 4 రెట్ల ప్రొటీన్‌..తక్కువ ధరలో ఎక్కువ శక్తి..!!

Published by: Bhoomi | Aug 26, 2026

శాఖాహారులకు గుడ్డులోని ప్రొటీన్ కంటే ఎక్కువగా సోయా చంక్స్ లో లభిస్తుంది. అందుకే చాలా మంది మిల్ మేకర్ ఇష్టంగా తింటారు.

Published by: Bhoomi | Aug 26, 2026

100 గ్రాముల పొడి సోయా చంక్స్ లో 52 గ్రాముల ప్రొటీన్ ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 26, 2026

ఉడికించిన గుడ్లలో 13 గ్రాముల ప్రొటీన్ ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 26, 2026

ఉడికించిన గుడ్ల కంటే సోయా చంక్స్ లోనే దాదాపు 4 రెట్ల ప్రొటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 26, 2026

గుడ్డులో 9 రకాల ఆమైనో ఆమ్లాలు ఉంటాయి. విటమిన్ బి 12, ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, కోలిన్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 26, 2026

సోయా చంక్స్ లో కొవ్వు తక్కువగా.. ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొలెస్ట్రాల్ అస్సలే ఉండదు.

Published by: Bhoomi | Aug 26, 2026

100 గ్రాముల సోయా చంక్స్ ను నీటిలో నానబెట్టి ఉడికిస్తే 3 రెట్లు బరువు పెరుగుతాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 26, 2026

అధిక మోతాదులో తీసుకుంటే సోయా చంక్స్ తింటే గ్యాస్, ఉబ్బరం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 26, 2026

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