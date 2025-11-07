Masala Puri: ఇంట్లోనే స్పైసీ మసాలా పూరీని ఇలా ట్రై చేయండి..!!

Bhoomi
Nov 07,2025
పూరీలు అంటే చాలా మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. మసాలా పూరీ బెంగళూరు స్ట్రీట్ ఫేమ్ ఫుడ్. టేస్టీ పచ్చి బఠాణీల కూరతో క్రిస్పీ పూరీలను వడ్డీస్తారు. ఈ స్పైసీ మసాలా పూరీని ఎలా చేయాలో చూద్దాం.

పిండి సిద్ధం:

గోధుమ పిండిలో కొద్దిగా రవ్వ, ఉప్పు, మిరియాల పొడి, కారం, అజ్వైన్ వేసి కలపండి.

మసాలా రుచి కోసం:

కసూరీ మేతి, తరిగిన కొత్తిమీర, చాట్ మసాలా కలపండి. ఇవే రుచి రహస్యమని చెప్పాలి.

నూనె కొద్దిగా వేయండి:

పిండిలో ఒక టీస్పూన్ నూనె వేసి కలపండి. దీని వల్ల పూరి నారంగా వస్తుంది.

నీటిని తక్కువగా వాడండి:

పిండి కొంచెం గట్టిగా ఉంటేనే పూరి కరకరలాడుతుంది. చాలా మృదువుగా ఉండకుండా గట్టిగా ఉంటాయి.

చిన్న చిన్న ముద్దలు:

దాదాపు 15 నిమిషాలు పక్కన పిండిని చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకుని పూరీగా తాల్చుకోవాలి.

నూనె వేడి చేయండి:

స్టౌపై పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేయాలి. పూరీ అందులో వేసిన వెంటనే పైకి తేలాలి. అప్పుడు మాత్రమే పఫ్ అవుతుంది.

గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్:

రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించండి మసాలా సువాసన వస్తే చాలు.

సర్వ్ చేసేటప్పుడు:

బంగాళాదుంప కూర, చట్నీ లేదా పెరుగు, లేదా పచ్చి బఠాణీల కూరతో తింటే అదిరిపోతుంది

ట్విస్ట్:

పిండిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం లేదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసినా టేస్ట్ మరింత స్పైసీగా ఉంటుంది.

నోట్:

పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.

