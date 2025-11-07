పూరీలు అంటే చాలా మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. మసాలా పూరీ బెంగళూరు స్ట్రీట్ ఫేమ్ ఫుడ్. టేస్టీ పచ్చి బఠాణీల కూరతో క్రిస్పీ పూరీలను వడ్డీస్తారు. ఈ స్పైసీ మసాలా పూరీని ఎలా చేయాలో చూద్దాం.
గోధుమ పిండిలో కొద్దిగా రవ్వ, ఉప్పు, మిరియాల పొడి, కారం, అజ్వైన్ వేసి కలపండి.
కసూరీ మేతి, తరిగిన కొత్తిమీర, చాట్ మసాలా కలపండి. ఇవే రుచి రహస్యమని చెప్పాలి.
పిండిలో ఒక టీస్పూన్ నూనె వేసి కలపండి. దీని వల్ల పూరి నారంగా వస్తుంది.
పిండి కొంచెం గట్టిగా ఉంటేనే పూరి కరకరలాడుతుంది. చాలా మృదువుగా ఉండకుండా గట్టిగా ఉంటాయి.
దాదాపు 15 నిమిషాలు పక్కన పిండిని చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకుని పూరీగా తాల్చుకోవాలి.
స్టౌపై పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేయాలి. పూరీ అందులో వేసిన వెంటనే పైకి తేలాలి. అప్పుడు మాత్రమే పఫ్ అవుతుంది.
రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించండి మసాలా సువాసన వస్తే చాలు.
బంగాళాదుంప కూర, చట్నీ లేదా పెరుగు, లేదా పచ్చి బఠాణీల కూరతో తింటే అదిరిపోతుంది
పిండిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం లేదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసినా టేస్ట్ మరింత స్పైసీగా ఉంటుంది.
