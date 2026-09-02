వారంలో మూడు రోజులు పాలకూర రసం తాగితే ఏం జరుగుతుంది?
ఆధునిక జీవనశైలి కారణంగా చాలామంది ఎన్నో రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో పాటు ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు.
అయితే, ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఆకుకూర రసాలు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా పాలకూర రసం శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా చేసేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. కాబట్టి వారంలో మూడు రోజులైనా తీసుకోవడం వల్ల బంపర్ బెనిఫిట్స్ కలుగుతాయి.
వారంలో మూడు రోజులు పాలకూర రసం తాగితే శరీరానికి విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ (విటమిన్ B9) విటమిన్లు పుష్కలంగా లభిస్తాయి..
అంతేకాకుండా ఈ రసంలో ఐరన్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, లూటిన్, జియాక్సంతిన్, బీటా కెరోటిన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువ మొత్తంలో మోతాదులో లభిస్తాయి.
వారంలో మూడు రోజులైనా ఈ రసం ఉదయాన్నే తాగితే శరీరంలో రక్తహీనత వంటి సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.
అలాగే ఈ రసం తాగడం వల్ల శరీరానికి తగిన మోతాదులో విటమిన్ కె తో పాటు క్యాల్షియం లభించి ఎముకలు దృఢంగా తయారవుతాయి..
అంతేకాకుండా ఇందులో లభించే కొన్ని అద్భుతమైన గుణాలు శరీరంలోని విష వ్యర్థ పదార్థాలను బయటికి పంపి, జీర్ణ క్రియను ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తాయి..
అలాగే ఇందులో లభించే పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రించి ఎన్నో రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల బారిన పడకుండా శరీరాన్ని రక్షిస్తుంది..
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