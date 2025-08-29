పాలకూర ఆమ్లెట్.. రుచితో పాటు ఆరోగ్యం మీ సొంతం..

Dharmaraju Dhurishetty
Aug 29,2025
';

చాలామంది పాలకూరను తినేందుకు అంతగా ఇష్టపడరు. ముఖ్యంగా పిల్లలయితే అస్సలు తినరు..

 ';

కానీ పాలకూర తినడం వల్ల ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా అల్పాహారంలో దీనిని చేర్చుకోవడం వల్ల బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

';

పాలకూరను మిక్సీ పట్టుకొని ఎగ్ మిశ్రమంలో కలిపి ఆమ్లెట్ల తయారు చేసుకుని తినడం వల్ల బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

';

ఈ ఆరోగ్యకరమైన ఆమ్లెట్‌ను ఎలా సులభంగా తయారు చేసుకోవాలో? దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

 ';

కావాల్సిన పదార్థాలు: గుడ్లు - 3, సన్నగా తరిగిన పాలకూర - 1 కప్పు, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు - 1/2 కప్పు, సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి - 2

 ';

కావలసిన పదార్థాలు: సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర - 2 టేబుల్ స్పూన్లు, ఉప్పు - రుచికి సరిపడా, పసుపు - చిటికెడు, మిరియాల పొడి - 1/4 టీస్పూన్, నూనె లేదా వెన్న - 2 టేబుల్ స్పూన్లు

 ';

తయారీ పద్ధతి: ముందుగా ఒక గిన్నెలో గుడ్లను పగలగొట్టి లోపటి సొనాను వేసుకొని ఒక స్టిక్‌తో గిల కొట్టుకోండి.. ఇలా చేసుకున్న తర్వాత అందులోనే తగినంత ఉప్పు, పాలకూర మిశ్రమం, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పసుపు, మిరియాల పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి.

';

ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని స్టవ్‌పై ఓ పెనం పెట్టుకొని అందులో తగినంత ఆయిల్ వేసి బాగా వేడి చేసుకోండి..

 ';

పెనం వేడి అయిన తర్వాత తయారు చేసుకున్న గుడ్ల మిశ్రమాన్ని దానిపై సమానంగా పోసి దాదాపు ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా కాల నుంచి రెండో వైపు తిప్పుకొని కాల్చుకోండి.

';

రెండు వైపులా ఆమ్లెట్ కాలిన తర్వాత.. ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుని తినండి. అంతే రుచికరమైన పాలకూర ఆమ్లెట్ రెడీ..

 ';

VIEW ALL

Nagarjuna Top Disaster Movies: నాగార్జున కెరీర్ లో దారుణంగా బొక్కబోర్లా పడ్డ టాప్ డిజాస్టర్ మూవీస్ ఇవే..

Nagarjuna Akkineni Top 10 Movies: అక్కినేని నాగార్జున సినీ కెరీర్ లో టాప్ 10 చిత్రాలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆ చిత్రానిదే..

Roasted Peanuts: ఇలా పల్లీలు తింటే శరీరంలో మ్యాజిక్ జరుగుతుంది!

Bitter Gourd Juice: కాకరకాయ జ్యూస్ నిజంగా మధుమేహాన్ని తగ్గిస్తుందా?

Read Next Story