కావలసిన పదార్థాలు: సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర - 2 టేబుల్ స్పూన్లు, ఉప్పు - రుచికి సరిపడా, పసుపు - చిటికెడు, మిరియాల పొడి - 1/4 టీస్పూన్, నూనె లేదా వెన్న - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ పద్ధతి: ముందుగా ఒక గిన్నెలో గుడ్లను పగలగొట్టి లోపటి సొనాను వేసుకొని ఒక స్టిక్తో గిల కొట్టుకోండి.. ఇలా చేసుకున్న తర్వాత అందులోనే తగినంత ఉప్పు, పాలకూర మిశ్రమం, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పసుపు, మిరియాల పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి.
ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని స్టవ్పై ఓ పెనం పెట్టుకొని అందులో తగినంత ఆయిల్ వేసి బాగా వేడి చేసుకోండి..
పెనం వేడి అయిన తర్వాత తయారు చేసుకున్న గుడ్ల మిశ్రమాన్ని దానిపై సమానంగా పోసి దాదాపు ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా కాల నుంచి రెండో వైపు తిప్పుకొని కాల్చుకోండి.
రెండు వైపులా ఆమ్లెట్ కాలిన తర్వాత.. ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుని తినండి. అంతే రుచికరమైన పాలకూర ఆమ్లెట్ రెడీ..