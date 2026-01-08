తమిళనాడులో మైసూర్ పాక్ చాలా ఫేమస్. నెయ్యి, షుగర్, శనగపిండితో దీన్ని తయారు చేస్తారు.
గుజరాత్లో డోక్లా స్వీట్ ఏంతో ఫేమస్. చాలా మంది డోక్లాను ఇష్టంగా తింటారు. శనగపిండి, ఉప్మా రవ్వతో దీన్ని తయారు చేస్తారు.
పశ్చిమ బెంగాల్లో రసగుల్లా చాలా ఫేమస్. షుగర్ సిరప్, చీజ్తో తయారు చేసిన రసగుల్లాలు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి.
ఉత్తరప్రదేశ్లో ఆగ్రా పేటా అనే స్వీట్ చాలా ఫేమస్. బూడిద గుమ్మడికాయతో ఈ స్వీట్ని రెడీ చేస్తారు.
మహారాష్ట్రలో బొబ్బట్లు చాలా ఫేమస్. ఎంతో టేస్టీగా నోట్లో ఇట్టే కరిగిపోతాయి ఈ బొబ్బట్లు.
పంజాబ్లో జిలేబి చాలా ఫేమస్. షుగర్ సిరప్లో అలా డిప్ చేసిన జిలేబీలను స్థానికులు ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు.
కేరళలో పాయసం చాలా ఫేమస్. బియ్యం లేదా సేమ్యాతో తయారుచేసే ఈ పాయసం ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
ఒడిస్సాలో కూడా రసగుల్లా ఎంతో ఫేమస్. పండగల్లో ప్రతి ఇంట్లో రసగుల్లా తయారు చేస్తారు.