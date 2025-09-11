వర్షాకాలంలో ముక్కు దిబ్బర, దగ్గు, జ్వరం లాంటి సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తాయి.
ఇలాంటి వాటిని తగ్గించడానికి ఇంట్లోనే సులభంగా చేయగల ఒక మంచి పద్ధతి ఏమిటంటే.. ఆవిరి పీల్చడం.
ఆవిరి పీల్చడం వల్ల జ్వరం దగ్గర నుంచి ముక్కు దిబ్బర వరకు ఎన్నో వర్షాకాలం వచ్చే జబ్బులకు ఉపశమనం లభిస్తుంది..
గోరువెచ్చని నీళ్లలో కొన్ని తులసి ఆకులు వేసుకుని ఆవిరి పీలిస్తే శ్వాసకోశానికి ఉపశమనం కలుగుతుంది.
కొద్ది చుక్కల యూకలిప్టస్ నూనె కలిపి ఆవిరి పీలిస్తే ముక్కు దిబ్బర తక్షణమే తగ్గుతుంది.
జ్వరం ప్రారంభ దశలో ఇలా చేస్తే.. జ్వరం ఎక్కువ రాకుండా నియంత్రిస్తుంది.
రోజుకు ఒక్కసారైనా ఇలా ఆవిరి పీల్చుకుంటే వర్షాకాలం ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.
Long Hair Growth: జుట్టు చిట్లకుండా..ఈ ఒక్క పని చేస్తే.. మీ జడ మల్లెతీగ లాగా కాళ్ల వరకు అల్లుకుపోవడం షురూ..!.