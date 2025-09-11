Monsoon Health

వర్షాకాలంలో ముక్కు దిబ్బర, దగ్గు, జ్వరం లాంటి సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తాయి.

Vishnupriya
Sep 11,2025
Natural Remedy

ఇలాంటి వాటిని తగ్గించడానికి ఇంట్లోనే సులభంగా చేయగల ఒక మంచి పద్ధతి ఏమిటంటే.. ఆవిరి పీల్చడం.

Healthy Tips

ఆవిరి పీల్చడం వల్ల జ్వరం దగ్గర నుంచి ముక్కు దిబ్బర వరకు ఎన్నో వర్షాకాలం వచ్చే జబ్బులకు ఉపశమనం లభిస్తుంది..

Tulsi Leaves

గోరువెచ్చని నీళ్లలో కొన్ని తులసి ఆకులు వేసుకుని ఆవిరి పీలిస్తే శ్వాసకోశానికి ఉపశమనం కలుగుతుంది.

Eucalyptus Oil

కొద్ది చుక్కల యూకలిప్టస్ నూనె కలిపి ఆవిరి పీలిస్తే ముక్కు దిబ్బర తక్షణమే తగ్గుతుంది.

Fever Relief

జ్వరం ప్రారంభ దశలో ఇలా చేస్తే.. జ్వరం ఎక్కువ రాకుండా నియంత్రిస్తుంది.

Daily Practice

రోజుకు ఒక్కసారైనా ఇలా ఆవిరి పీల్చుకుంటే వర్షాకాలం ఇన్‌ఫెక్షన్ల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.

