వేడివేడిగా స్ట్రీట్ స్టైల్ స్పైసీ స్వీట్ కార్న్.. ఇంట్లోనే 5 నిమిషాల్లో ఇలా చేసుకోండి!

స్వీట్ కార్న్ వేడివేడిగా తింటే రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
పిల్లలైనా, పెద్దలైనా స్వీట్ కార్న్ను ఎంతో ఇష్టపడతారు.
స్వీట్ కార్న్కు కొద్దిగా నూనె, ఉప్పు, కారం, చాట్ మసాలా, నిమ్మరసంతో పాటు కొద్దిగా గ్రేట్ చేసిన పచ్చిమామిడి కూడా కలిపితే రుచి ఇంకా బాగుంటుంది.
ముందుగా స్వీట్ కార్న్ను కట్ చేసి, బాగా మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
ఆ తర్వాత అందులో మీ రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, నిమ్మరసం, గ్రేట్ చేసిన మ్యాంగో వేయండి.
వీటిని ప్యాన్ మీద కాస్త వేయించుకుంటే మరింత రుచిగా ఉంటుంది.
అంతే, వేడివేగా రుచికరమైన స్వీట్ కార్న్ బుట్ట రెడీ అయిపోతుంది.