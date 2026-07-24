వేడివేడిగా స్ట్రీట్ స్టైల్ స్పైసీ స్వీట్ కార్న్.. ఇంట్లోనే 5 నిమిషాల్లో ఇలా చేసుకోండి!

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

స్వీట్ కార్న్ వేడివేడిగా తింటే రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

పిల్లలైనా, పెద్దలైనా స్వీట్ కార్న్‌ను ఎంతో ఇష్టపడతారు.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

స్వీట్ కార్న్‌కు కొద్దిగా నూనె, ఉప్పు, కారం, చాట్ మసాలా, నిమ్మరసంతో పాటు కొద్దిగా గ్రేట్ చేసిన పచ్చిమామిడి కూడా కలిపితే రుచి ఇంకా బాగుంటుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

ముందుగా స్వీట్ కార్న్‌ను కట్ చేసి, బాగా మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

ఆ తర్వాత అందులో మీ రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, నిమ్మరసం, గ్రేట్ చేసిన మ్యాంగో వేయండి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

వీటిని ప్యాన్ మీద కాస్త వేయించుకుంటే మరింత రుచిగా ఉంటుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

అంతే, వేడివేగా రుచికరమైన స్వీట్ కార్న్ బుట్ట రెడీ అయిపోతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

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