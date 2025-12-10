Sugar Free Sweet

చక్కెర లేకపోయినా సహజ తియ్యతనం ఉంటుంది. ఈ లడ్డు కోసం జీడిపప్పు, బాదంపప్పు బాగా వేయించుకొని పెట్టుకోవాలి.

Vishnupriya
Dec 10,2025
Dry Fruits Laddu Recipe

ఖర్జూరం బాగా మెత్తగా చేసుకోవాలి.. ఇప్పుడు ముందుగా పొడి కొట్టుకున్న బాదంపప్పు, జీడిపప్పు అలానే ఖర్జూరం మిక్సీ వేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని చేతికి నెయ్యి రాసుకొని లడ్డు లాగా చేసుకోవాలి.

Brain Power

బాదం, జీడిపప్పు మెదడు శక్తిని పెంచుతాయి.

Bone Strength

ఖర్జూరంలో కాల్షియం ఎక్కువగా ఉండి ఎముకలు బలపడతాయి.

Weight Control

రోజుకు ఒక్క లడ్డు తిన్న ఎన్నో లాభాలు చేకూరతాయి. అలానే ఈ లడ్డు వల్ల బరువు కూడా పెరగరు.

Heart Health

గుండెకు హానికరమైన కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది.

Daily Tonic

రోజూ తింటే ఇది సహజ శక్తి టానిక్‌గా మారుతుంది.

