చక్కెర లేకపోయినా సహజ తియ్యతనం ఉంటుంది. ఈ లడ్డు కోసం జీడిపప్పు, బాదంపప్పు బాగా వేయించుకొని పెట్టుకోవాలి.
ఖర్జూరం బాగా మెత్తగా చేసుకోవాలి.. ఇప్పుడు ముందుగా పొడి కొట్టుకున్న బాదంపప్పు, జీడిపప్పు అలానే ఖర్జూరం మిక్సీ వేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని చేతికి నెయ్యి రాసుకొని లడ్డు లాగా చేసుకోవాలి.
బాదం, జీడిపప్పు మెదడు శక్తిని పెంచుతాయి.
ఖర్జూరంలో కాల్షియం ఎక్కువగా ఉండి ఎముకలు బలపడతాయి.
రోజుకు ఒక్క లడ్డు తిన్న ఎన్నో లాభాలు చేకూరతాయి. అలానే ఈ లడ్డు వల్ల బరువు కూడా పెరగరు.
గుండెకు హానికరమైన కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది.
రోజూ తింటే ఇది సహజ శక్తి టానిక్గా మారుతుంది.