వేసవి లోపల శరీరం చల్లగా, సక్రమంగా ఉండాలంటే కీరా బెస్ట్. రోజూ కీరా తీసుకోవడం వలన శరీరానికి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.

Bhoomi
Mar 11,2026
హైడ్రేషన్, ఎలక్ట్రోలైట్స్:

సమ్మర్‌లో కీరా శరీరాన్ని డీహైడ్రేషన్ నుంచి రక్షిస్తుంది. చెమట ద్వారా కోల్పోయే ఎలక్ట్రోలైట్స్‌ను కూడా సమతౌల్యంగా నిలుపుతుంది.

ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్:

విటమిన్ సి, పొటాషియం, ఫోలేట్ వంటి పోషకాలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, కంటి ఆరోగ్యం, గుండె శక్తి మెరుగుపరుస్తాయి.

బరువు నియంత్రణ:

కీరాలో నీటి పరిమాణం ఎక్కువగా ఉండటంతో, స్నాక్స్‌గా తీసుకుంటే బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచుతుంది.

జీర్ణవ్యవస్థ:

డైట్ ఫైబర్ ఉండటంతో మలబద్దకం సమస్యలు తగ్గిస్తాయి. రోజూ కీరా తీసుకోవడం జీర్ణవ్యవస్థను సక్రమంగా ఉంచుతుంది.

బ్లడ్ షుగర్, బీపీ నియంత్రణ:

కీరా బ్లడ్ షుగర్ స్థాయిలను సంతులితం చేస్తూ, రక్తపోటిని కూడా అదుపులో ఉంచగలదు. డయాబెటిస్, ఒబెసిటీ, హై బీపీ సమస్యలున్నవారికి ప్రత్యేకంగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

స్కిన్ కేర్:

కీరాలోని విటమిన్లు, బీటా కెరోటిన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని రిపేర్ చేస్తాయి. వేసవిలో స్కిన్ డీట్యాన్ కోసం కీరా ప్యాక్స్ ఉపయోగించడం గుండెలకు మరియు చర్మానికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

వేసవిలో రోజూ కీరా తినడం శరీరానికి చల్లదనం, హైడ్రేషన్, బరువు నియంత్రణ, ఇమ్యూనిటీ, జీర్ణవ్యవస్థ, బీపీ, షుగర్ కంట్రోల్, మరియు చర్మ సంరక్షణలో సహాయపడుతుంది.

