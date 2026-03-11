సమ్మర్లో కీరా శరీరాన్ని డీహైడ్రేషన్ నుంచి రక్షిస్తుంది. చెమట ద్వారా కోల్పోయే ఎలక్ట్రోలైట్స్ను కూడా సమతౌల్యంగా నిలుపుతుంది.
విటమిన్ సి, పొటాషియం, ఫోలేట్ వంటి పోషకాలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, కంటి ఆరోగ్యం, గుండె శక్తి మెరుగుపరుస్తాయి.
కీరాలో నీటి పరిమాణం ఎక్కువగా ఉండటంతో, స్నాక్స్గా తీసుకుంటే బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుతుంది.
డైట్ ఫైబర్ ఉండటంతో మలబద్దకం సమస్యలు తగ్గిస్తాయి. రోజూ కీరా తీసుకోవడం జీర్ణవ్యవస్థను సక్రమంగా ఉంచుతుంది.
కీరా బ్లడ్ షుగర్ స్థాయిలను సంతులితం చేస్తూ, రక్తపోటిని కూడా అదుపులో ఉంచగలదు. డయాబెటిస్, ఒబెసిటీ, హై బీపీ సమస్యలున్నవారికి ప్రత్యేకంగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
కీరాలోని విటమిన్లు, బీటా కెరోటిన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని రిపేర్ చేస్తాయి. వేసవిలో స్కిన్ డీట్యాన్ కోసం కీరా ప్యాక్స్ ఉపయోగించడం గుండెలకు మరియు చర్మానికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.