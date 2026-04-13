ఏ సీజన్ లో లభించే పండ్లను ఆ కాలంలో తప్పకుండా తినాలని పెద్దలు చెప్తారు.
ప్రస్తుతం సమ్మర్ సీజన్ వేళ మామిడి పండ్లు మార్కెట్ లో పుష్కలంగా వస్తున్నాయి.
మామిడి పండ్లను తింటే అనేక రకాల సమస్యలు దూరమౌతాయి.
మామిడిలో విటమిన్లు, మినరల్స్ లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
మామిడి పండ్లలో జీవక్రియల్ని వేగవంతం చేసే గుణాలు ఉంటాయి.
రాత్రి మామిడి తింటే మలబద్దకం పూర్తిగా మాయమై, కడుపు కడిగేసినట్లు ఖాళీ అవుతుంది.
జుట్టు రాలడం, పొట్ట చుట్టు పేరుకుపోయిన కొవ్వు కూడా పూర్తిగా కరిగిపోతుంది.
మామిడి జ్యూస్ లను తరచుగా తాగుతు ఉండే వడదెబ్బ నుంచి రిలీఫ్ ను పొందవచ్చు.