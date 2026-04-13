Mango Fruit: మామిడి పండును తింటే.. సమ్మర్ లో ఈ సమస్యల నుంచి బిగ్ రిలీఫ్..!

Inamdar Paresh
Apr 13,2026
summer heat wave:

ఏ సీజన్ లో లభించే పండ్లను ఆ కాలంలో తప్పకుండా తినాలని పెద్దలు చెప్తారు.

summer season:

ప్రస్తుతం సమ్మర్ సీజన్ వేళ మామిడి పండ్లు మార్కెట్ లో పుష్కలంగా వస్తున్నాయి.

mango benefits:

మామిడి పండ్లను తింటే అనేక రకాల సమస్యలు దూరమౌతాయి.

mangoes:

మామిడిలో విటమిన్లు, మినరల్స్ లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

life style:

మామిడి పండ్లలో జీవక్రియల్ని వేగవంతం చేసే గుణాలు ఉంటాయి.

stomachpain:

రాత్రి మామిడి తింటే మలబద్దకం పూర్తిగా మాయమై, కడుపు కడిగేసినట్లు ఖాళీ అవుతుంది.

hairs grow:

జుట్టు రాలడం, పొట్ట చుట్టు పేరుకుపోయిన కొవ్వు కూడా పూర్తిగా కరిగిపోతుంది.

Heat effect:

మామిడి జ్యూస్ లను తరచుగా తాగుతు ఉండే వడదెబ్బ నుంచి రిలీఫ్ ను పొందవచ్చు.

