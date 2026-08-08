రోజూ ఈ గింజలు తింటే కిలో మటన్ తినంత బలం..!!
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
మనం ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు రోజూ తీసుకునే ఆహారంలో పోషకాలు ఉండేలా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
మనం ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు రోజూ తీసుకునే ఆహారంలో పోషకాలు ఉండేలా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
అలాంటి పోషకాలు పుష్కలంగా లభించే సూపర్ ఫుడ్స్ లో పొద్దుతిరుగుడు గింజలు ముందు వరుసలో ఉంటాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
ఈ చిన్న గింజల్లో మటన్ లో లభించే పోషకాలు లభిస్తాయి. ప్రొటీన్లు, విటమిన్ ఇ, మెగ్నీషియం, హెల్తీ ఫ్యాట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
రోజువారీ ఆహారంలో కేవలం 1 చెంచా సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ తీసుకున్నట్లయితే.. ఇందులోని ప్రొటీన్లు కండరాలను ఉక్కులా ఉంచుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
వీటిలో ఉండే శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని హానీకరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ తో పోరాడుతాయి. కణాల నష్టాన్ని నివారిస్తాయి. దీంతో ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
ఈ సీడ్స్ దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి కూడా మనల్ని రక్షిస్తాయి. వీటిలో ఉండే మెగ్నీషియం, మంచి కొవ్వులు రక్తనాళాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
రక్తపోటును అదుపు చేస్తాయి. దీంతో గుండె ఆరోగ్యం మరింత మెరుగుపడుతుంది. రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ ను సమతుల్యంగా ఉంచుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
డయాబెటిస్, షుగర్ ఉన్నవారికి పొద్దుతిరుగుడు గింజలు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ గింజలను దోరగా వేయించి స్నాక్స్ లా డైరెక్టుగా తినవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
సూప్స్, సలాడ్స్ పై కూడా చల్లుకుని తినవచ్చు. ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా ఈ గింజలను తింటే మెరుగైన ఆరోగ్యం మీ సొంతం అవుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 08, 2026
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