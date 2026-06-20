రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ తగ్గించే ఆహారాలు.. అసలు మిస్ అవ్వద్దు..

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 20, 2026

నట్స్

బాదం, వాల్‌నట్‌లు,గుమ్మడి గింజలు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్‌లను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి రక్తంలో చక్కెరను స్థిరీకరించడంలో సహాయపడతాయి. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి బ్లడ్ లో షుగర్ లెవల్స్ ను తగ్గిస్తాయి.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 20, 2026

అవకాడో

అవకాడో లో ఉండే కార్బోహైడ్రేట్ల మన జీర్ణక్రియను నెమ్మదించేలా చేస్తోంది. దీంతో మన రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ తగ్గే అవకాశాలున్నాయి. ఫైబర్, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌తో కూడిన అవకాడో తో ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 20, 2026

చియా విత్తనాలు

చియా విత్తనాలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో ఎంతో దోహదం చేస్తాయి. చియా విత్తనాలు ఈ మసాలా ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని మెరుగుపరుస్తుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 20, 2026

బెర్రీస్

బ్లూబెర్రీస్, స్ట్రాబెర్రీలుతో పాటు రాస్ప్‌బెర్రీస్‌లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్‌ను కంట్రోల్‌లో ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 20, 2026

బచ్చలి కూర

బచ్చలి కూరలో యాంటీ యాక్సిడెంట్స్.. కార్బో హైడ్రేట్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది బ్లడ్ లో షుగర్ లెవల్స్ ను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతోంది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 20, 2026

దాల్చిన చెక్క

దాల్చిన చెక్కను ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల బ్లడ్ లో షుగర్ లెవల్స్ ను నార్మల్ గా చేస్తోంది. అంతేకాదు ఇది ఆరోగ్యానికి ఎంతో దోహదం చేస్తోంది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 20, 2026

వివిధ రకాల పండ్లు

దీంతో పాటు వివిధ కాలాల్లో దొరికే పండ్లను విరివిగా తినడం వల్ల మన రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ ను అదుపులోకి ఉంచుతాయి. కాబట్టి కాలానుగుణంగా దొరికే పండ్లను, కూరగాయాలను తినడం మేలు.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 20, 2026

Disclaimer

ఏదైనా ఫుడ్స్ తీసుకునే ముందు వైద్యుల సలహాలను తీసుకోవడం మంచిది. ఈ కంటెంట్ ఇంటర్నెట్ లో ఉన్న సమాచారాన్ని మాత్రమే మేము ఇచ్చాము. ZEE Media దీన్ని ధృవీకరించడం లేదు.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 20, 2026

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