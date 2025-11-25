త్వరగా బరువు తగ్గాలంటే ఈ 6 సూపర్ ఫుడ్స్ మీ డైట్ లో ఉండాల్సిందే..!
గుడ్లు తినడం వల్ల ఎక్కువగా ఆకలి వేయదు. అందువల్ల ఎక్కువ కేలరీలు శరీరంలోకి వెళ్లవు.
మొలకెత్తిన పెసర్లలో ప్రోటీన్, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి రోజువారీ కేలరీల వినియోగాన్ని తగ్గిస్తాయి.
ఆకలిని అదుపులో ఉంచడానికి, తిన్న తర్వాత రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ ను కంట్రోల్ చేయడానికి శనగలు సహాయపడతాయి.
జామకాయలో తక్కువ కేలరీలు, ఎక్కువ ఫైబర్ ఉండటం వల్ల బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
మెంతులలోని ఫైబర్ అతిగా ఆకలి వేయకుండా చేస్తుంది. శక్తి వినియోగాన్ని తగ్గిస్తుంది.
చిరు ధాన్యాల్లో ఫైబర్ ఎక్కువ. గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల కడుపు నిండుగా అనిపిస్తుంది.