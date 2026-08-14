డజన్ గుడ్ల బలాన్ని ఇచ్చే సీక్రెట్ గింజలు.. గుప్పెడు తింటే చాలు..!
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
నేటి జీవనశైలిలో స్వీట్ కార్న్ మన రోజువారీ ఆహారంలో భాగంగా మారింది. సాధారణ మొక్కజొన్నతో పోల్చితే స్వీట్ కార్న్ లేతగా ఉన్నప్పుడు కోస్తే గింజలు మెత్తగా తియ్యగా ఉంటాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
స్వీట్ కార్న్ శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్ అందించే గొప్ప పోషకాల నిధి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. స్వీట్ కార్న్ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
ఇందులో డైటరీ ఫైబర్ అధిక మోతాదులో ఉంటుంది. తిన్న ఆహారం త్వరగా అరిగేలా చేయడంతోపాటు జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను సమర్ధవంతంగా నివారిస్తుంది. దీనిలోని కాంప్లెక్స్ కార్బొహైడ్రేట్లు శరీరానికి తక్షణ శక్తి అందిస్తాయి. రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవల్స్ పెరగకుండా కంట్రోల్ చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
వీటిలో పొటాషియం ఫొలేట్ పోషకాలు ఉన్నాయి. ఇవి రెండు కూడా రక్తపోటును అదుపులో ఉంచేలా చేస్తాయి. గుండెజబ్బుల ముప్పును తగ్గిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ, బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ శరీర రోగనిరోధక వ్యవస్థను పటిష్ట పరుస్తాయి. విటమిన్ సి చర్మంలో కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచి చర్మ సౌందర్యాన్ని కాపాడుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
కంటి శుక్లాల వంటి సమస్యల బారిన పడకుండా రక్షణ కల్పిస్తుంది. లూటిన్, జియాక్సంతిన్ వంటి కెరోటినాయిడ్లు యాంటీఆక్సిడెంట్లు సమ్రుద్ధిగా ఉంటాయి. కంటిచూపును స్పష్టంగా ఉండేలా చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
స్వీట్ కార్ను ఉడకబెట్టి కానీ, ఆవిరిపై ఉడికించి లేదా సలాడ్స్ రూపంలో తింటే మంచిది. రుచి కోసం నూనె, వెన్న, ఉప్పు ను చేర్చుకుంటే కేలరీలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
సరైన మోతాదులో పద్దతిగా తీసుకున్నట్లయితే.. స్వీట్ కార్న్ ఆరోగ్యానికి నిజంగా ఒక అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని చెప్పవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
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