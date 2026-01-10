చలికాలంలో సాధారణంగా బద్ధకంగా, ఆలస్యంగా నిద్ర లేవడం, ఆకలి తగ్గడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి
అంతేకాకుండా చలి నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకుని వెచ్చగా ఉంచేందుకు శరీరం ఎక్కువ శక్తిని వినియోగిస్తుంది.
దీంతో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోయి, తినే ఆహార స్థాయిని పెంచాలి. జీర్ణక్రియ మెరుగయ్య, ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి కాపాడే విధంగా ఉండాలి
అందుకు చిలగడదుంప మంచిది. ఇందులో విటమిన్ ఎ, సి, బీటా కెరోటిన్తో పాటు ఆరోగ్య పోషకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.
ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శ్వాసకోశ గోడలను రక్షణ కల్పించి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి కాపాడి, కార్బోహైడ్రేట్స్ను అందిస్తుంది
దీంతో చలికాలం వచ్చే అలసటను దూరం చేసేందుకు చురుకుగా ఉండేందుకు చిలగడదుంప ఎంతగానో సహకరిస్తుంది
చలికాలం చర్మం పొడిబారే సమస్య నుంచి కాపాడి డీహైడ్రేటెడ్గా ఉంచుతుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్,ఆంథోసైనిక్స్ సమృద్ధిగా ఉంచి చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచుతుంది.
చిలగడదుంపలో పీచుపదార్థం జీర్ణక్రియను పెంచుతుంది.పేగులో బ్యాక్టీరియాను వృద్ధిచేసి గట్హెల్త్ను పెంచుతుంది.