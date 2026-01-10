Sweet Potato Benefits: చలిని తట్టుకోలేకపోతున్నారా? అయితే వీటితో ఇలా చేయండి!

Harish Darla
Jan 10,2026
';


చలికాలంలో సాధారణంగా బద్ధకంగా, ఆలస్యంగా నిద్ర లేవడం, ఆకలి తగ్గడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి

 ';


అంతేకాకుండా చలి నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకుని వెచ్చగా ఉంచేందుకు శరీరం ఎక్కువ శక్తిని వినియోగిస్తుంది.

 ';


దీంతో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోయి, తినే ఆహార స్థాయిని పెంచాలి. జీర్ణక్రియ మెరుగయ్య, ఇన్ఫెక్షన్స్ ‌నుంచి కాపాడే విధంగా ఉండాలి

 ';


అందుకు చిలగడదుంప మంచిది. ఇందులో విటమిన్ ఎ, సి, బీటా కెరోటిన్‌తో పాటు ఆరోగ్య పోషకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.

 ';


ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శ్వాసకోశ గోడలను రక్షణ కల్పించి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్‌ నుంచి కాపాడి, కార్బోహైడ్రేట్స్‌ను అందిస్తుంది

 ';


దీంతో చలికాలం వచ్చే అలసటను దూరం చేసేందుకు చురుకుగా ఉండేందుకు చిలగడదుంప ఎంతగానో సహకరిస్తుంది

 ';


చలికాలం చర్మం పొడిబారే సమస్య నుంచి కాపాడి డీహైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచుతుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్,ఆంథోసైనిక్స్ సమృద్ధిగా ఉంచి చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచుతుంది.

 ';


చిలగడదుంపలో పీచుపదార్థం జీర్ణక్రియను పెంచుతుంది.పేగులో బ్యాక్టీరియాను వృద్ధిచేసి గట్‌హెల్త్‌ను పెంచుతుంది.

 ';


';

VIEW ALL

Mrunal Thakur: ట్రెడిషనల్ డ్రెస్‌లో జాబిలిలా మెరిసిపోతున్న మృణాల్ ఠాకూర్..!

Sreemukhi: బ్లాక్ గాగ్రాలో బ్యూటిఫుల్ లుక్‌లో ఫిదా చేస్తున్న శ్రీముఖి..!

Anupama Parameswaran: ట్రెండీ డ్రెస్‌లో మెస్మరైజింగ్ లుక్‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్..!

Papaya: ప్రతిరోజు రాత్రిపూట బొప్పాయి తింటే ఏమవుతుందంటే..?
Read Next Story