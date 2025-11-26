'మిల్కీబ్యూటీ' ఫిట్‌నెస్ మంత్ర..తమన్నా దినచర్య, ఫిట్‌నెస్ చిట్కాలు!

Harish Darla
Nov 26,2025
హీరోయిన్ తమన్నా నటనతో పాటు డ్యాన్స్..అందమైన వ్యక్తిత్వం, ఫిట్‌నెస్‌కు ఎంతో ఫేమస్.

చాలా మంది ఆమె ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్ గురించి తెలుసుకోవాలని చాలామంది అనుకుంటున్నారు

తమన్నా ఫిట్‌నెస్ చిట్కాలు, సింపుల్ డైట్ ద్వారా ఆమె లాగా అందంగా మారవచ్చు.

తమన్నా రోజూ యోగా, వ్యాయామంతో పాటు శక్తితో పాటు యోగా ఆసనాలు చేయడం ఆమెకు చాలా ఇష్టం.

జిమ్‌లో రోజూ చెమటలు చిందిస్తూ..వెయిట్ ట్రైనింగ్ నుంచి కార్డియో వరకు అన్ని రకాల వర్కౌట్స్ చేస్తుంది

తమన్నా రోజూ గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసంలో తేనె కలిపి తీసుకుంటుంది. ఈ డ్రింక్ డిటాక్స్ చేస్తుంది

బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌లో తప్పనిసరిగా ఫైబర్ ఉండేలా చూసుకుంటుంది. ఇడ్లీ, దోశతో పాటు నానబెట్టిన బాదంపప్పు తింటుంది

రాత్రి భోజనంలో ఎగ్ వైట్, చికెన్, చేపలు తింటుంది. రోజుకు 3 నుంచి 4 లీటర్లు తాగుతుంది

చీట్ డే రోజున చాక్లెట్, రైస్, పాస్తా తినేందుకు తమన్నా ఇష్టపడుతుంది

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

