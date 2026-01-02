వడ లేకుండా చేసిన వడ కర్రీ ఇడ్లీ, దోశలకు అద్భుతంగా సరిపోతుంది. ఇది తమిళనాడు స్పెషల్ డిష్.
నానబెట్టిన శెనగపప్పును మెత్తగా రుబ్బి ఉడికించి పెట్టుకోవాలి.
ముందుగా నూనెలో..దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, సోంపు, పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించి దాన్ని మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
అలానే ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు వేయించి మిక్సీ చేసుకోవాలి.. ఇప్పుడు నూనె వేసుకుని..ముందుగా మిక్సీ వేసుకున్న మసాలా.. ఆ నిన్నలో వేసి.. అలానే ఉల్లిపాయ, టమాటా పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి.
అవి బాగా వేగిన తర్వాత..ఉడికించిన శెనగపప్పు గ్రేవీలో కలపాలి. అంతే ఎంతో రుచికరమైన వడ కర్రీ రెడీ..
ఇంట్లో చేసినా హోటల్ స్టైల్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఒకసారి ట్రై చేస్తే మళ్లీ కావాలనిపిస్తుంది.