Moong Dal Idli

పెసర పప్పుతో ఇడ్లీ చేస్తే అది రుచిగా ఉండటమే కాదు..ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది.

Vishnupriya
Oct 17,2025
Ingredients

కావలసిన పదార్థాలు: పెసర పప్పు: రెండు కప్పులు, అటుకులు: ఒక కప్పు, అల్లం: కొద్దిగా, పచ్చిమిర్చి: 3, రుచికి సరిపడా ఉప్పు.

Preparation

పెసర పప్పు 4 గంటలు నానబెట్టి మృదువుగా గ్రైండ్ చేయాలి.

Fermentation

రాత్రంతా ఉంచి పులవనివ్వాలి. ఉదయం ఇడ్లీ.. కుకర్‌లో ఆవిరికి పెట్టాలి.

Taste Factor

ఇది పెసరట్టు కంటే తేలికగా, సాఫ్ట్‌గా, జీర్ణమయ్యేలా ఉంటుంది.

Rich In Protein

పెసరలో ఉండే ప్రోటీన్ శరీరానికి బలం ఇస్తుంది.

When To Eat

రోజూ బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌లో పెసర్ల ఇడ్లీ చేర్చుకుంటే ఆరోగ్యం కూడా, రుచి కూడా.

