పెసర పప్పుతో ఇడ్లీ చేస్తే అది రుచిగా ఉండటమే కాదు..ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది.
కావలసిన పదార్థాలు: పెసర పప్పు: రెండు కప్పులు, అటుకులు: ఒక కప్పు, అల్లం: కొద్దిగా, పచ్చిమిర్చి: 3, రుచికి సరిపడా ఉప్పు.
పెసర పప్పు 4 గంటలు నానబెట్టి మృదువుగా గ్రైండ్ చేయాలి.
రాత్రంతా ఉంచి పులవనివ్వాలి. ఉదయం ఇడ్లీ.. కుకర్లో ఆవిరికి పెట్టాలి.
ఇది పెసరట్టు కంటే తేలికగా, సాఫ్ట్గా, జీర్ణమయ్యేలా ఉంటుంది.
పెసరలో ఉండే ప్రోటీన్ శరీరానికి బలం ఇస్తుంది.
రోజూ బ్రేక్ఫాస్ట్లో పెసర్ల ఇడ్లీ చేర్చుకుంటే ఆరోగ్యం కూడా, రుచి కూడా.
