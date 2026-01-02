ఎంతో రుచికరమైన కొత్తిమీర పులావ్ తక్కువ టైమ్ లోనే ఎలా చేసుకోవాలంటే..
ముందుగా కొత్తిమీర, పుదీనా, పచ్చిమిర్చి, అల్లం కలిపి పేస్ట్ తయారు చేసుకోవాలి.
నానబెట్టిన బాస్మతి బియ్యం వాడితే పులావ్ మెత్తగా వస్తుంది. బాగా నానబెటి అన్నం చేసి పెట్టుకోవాలి
బే లీఫ్, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వేసి నూనెలో వేయించాలి. ఇందులో ముందుగా వేసుకున్న కొత్తిమీర పేస్ట్ కలపాలి
అవి బాగా వేయించిన తర్వాత ముందుగా చేసుకున బాస్మతి రైస్ వేసుకోవాలి.
ఈ పులావ్ కారం ఎక్కువగా ఉండదు. పిల్లలు, పెద్దలు అందరికీ నచ్చుతుంది.
అన్నం ముందుగా చేసుకుంటే..కేవలం 8 నిమిషాలలో ఈ పులావ్ తయారు చేసుకోవచ్చు..