రోజు ఇడ్లీ తిని బోర్ కొడుతూ ఉంటే ఈ ఇడ్లీ ట్రై చేయండి..
బియ్యం: మూడు గ్లాసులు ఉద్ది పప్పు: రెండు గ్లాసులు. ఉప్పుడు బియ్యం: నాలుగు గ్లాసులు ఉప్పు, కొద్దిగా ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, పచ్చనిగపప్పు క్యారెట్ తురుము.
ముందుగా బియ్యం, ఉద్దిపప్పు, ఉప్పుడు బియ్యం కలిపి రాత్రంతా నానబెట్టుకొంది.
ఉదయాన్నే వీటిని మిక్సీకి వేయండి. ఇడ్లీకి సరిపడా కన్సిస్టెన్సీలో పిండి ఉండాలి.
ఇప్పుడు ఈ పిండిలో క్యారెట్ తురుము వేసుకోండి. మరో పక్క పొయ్యి మీద బాణలి పెట్టి.. అందులో కొద్దిగా నూనె పోసి.. ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చనగపప్పు, బాగా వేయించిన తర్వాత కరివేపాకు కూడా వేసుకోండి..
ఇప్పుడు ఈ నూనె మిశ్రమాన్ని.. క్యారెట్ తురుము కలిపిన పిండిలో వేసుకోండి.
ఇప్పుడు వీటిని ఇడ్లీ లాగా పెట్టుకోండి. అంటే ఎంతో రుచికరమైన క్యారెట్ తిరగమాత ఇడ్లీ రెడీ.