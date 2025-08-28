Tasty Idly Preperation

రోజు ఇడ్లీ తిని బోర్ కొడుతూ ఉంటే ఈ ఇడ్లీ ట్రై చేయండి..

Vishnupriya
Aug 28,2025
';

Ingredients Required

బియ్యం: మూడు గ్లాసులు ఉద్ది పప్పు: రెండు గ్లాసులు. ఉప్పుడు బియ్యం: నాలుగు గ్లాసులు ఉప్పు, కొద్దిగా ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, పచ్చనిగపప్పు క్యారెట్ తురుము.

';

Preperation Method

ముందుగా బియ్యం,‌ ఉద్దిపప్పు, ఉప్పుడు బియ్యం కలిపి రాత్రంతా నానబెట్టుకొంది.

 ';

How To Make Tasty Idli

ఉదయాన్నే వీటిని మిక్సీకి వేయండి. ఇడ్లీకి సరిపడా కన్సిస్టెన్సీలో పిండి ఉండాలి.

';

How To Make Perfect Idli

ఇప్పుడు ఈ పిండిలో క్యారెట్ తురుము వేసుకోండి. మరో పక్క పొయ్యి మీద బాణలి పెట్టి.. అందులో కొద్దిగా నూనె పోసి.. ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చనగపప్పు, బాగా వేయించిన తర్వాత కరివేపాకు కూడా వేసుకోండి..

';

Variety Idli

ఇప్పుడు ఈ నూనె మిశ్రమాన్ని.. క్యారెట్ తురుము కలిపిన పిండిలో వేసుకోండి.

';

Variety Idli Preperation

ఇప్పుడు వీటిని ఇడ్లీ లాగా పెట్టుకోండి. అంటే ఎంతో రుచికరమైన క్యారెట్ తిరగమాత ఇడ్లీ రెడీ.

 ';

VIEW ALL

Suman Top 10 movies: హీరోగా సుమన్ కెరీర్ ను మలుపు తిప్పిన టాప్ 10 చిత్రాలు..

Ginger tips: గ్యాస్‌తో ఇబ్బందిపడుతున్నారా..? అల్లంతో ఇలా ట్రై చేస్తే బెస్ట్ రిజల్ట్స్ చూస్తారు..!

Banana Health Tips: రోజుకు ఒక అరటిపండు తింటే డాక్టర్‌ అవసరం లేదు

Weight Burn Tips: ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే మీరు కూడా క్యూట్‌.. స్వీట్‌గా కనిపిస్తారు
Read Next Story