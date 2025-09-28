దోసె, ఇడ్లీకి పచ్చడి అంటే అందరికీ ఇష్టమే కానీ.. అందులోకి.. కందిపప్పు పచ్చడి రుచే వేరుగా ఉంటుంది.
కందిపప్పుని బాగా వేయించడం వల్ల ఆ ఫ్లేవర్ ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది..
ఇది రుచికరంగా ఉండటమే కాకుండా ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది.
కొంచెం నూనెలో కందిపప్పు, ఎండు మిరపకాయలు, జీలకర్ర వేసి వేపి, ఉప్పుతో కలిపి మిక్సీ వేసుకోవాలి.
పైగా కొత్తిమీర లేదా కరివేపాకు వేసి రుబ్బితే రుచి మరింత పెరుగుతుంది.
ఆ తరువాత తాలింపు వేసుకొని.. వేడి వేడి దోసెలో కందిపప్పు పచ్చడి తింటే.. ఆ రుచి వేరుగా ఉంటుంది.
ఒకసారి రుచి చూసిన తర్వాత మామూలు పచ్చడికి తిరిగి వెళ్ళాలనిపించదు.