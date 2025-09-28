Traditional Taste

దోసె, ఇడ్లీకి పచ్చడి అంటే అందరికీ ఇష్టమే కానీ.. అందులోకి.. కందిపప్పు పచ్చడి రుచే వేరుగా ఉంటుంది.

Vishnupriya
Sep 28,2025
Toor Dal Flavor

కందిపప్పుని బాగా వేయించడం వల్ల ఆ ఫ్లేవర్ ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది..

Healthy Option

ఇది రుచికరంగా ఉండటమే కాకుండా ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది.

Easy Recipe

కొంచెం నూనెలో కందిపప్పు, ఎండు మిరపకాయలు, జీలకర్ర వేసి వేపి, ఉప్పుతో కలిపి మిక్సీ వేసుకోవాలి.

Perfect Combo

పైగా కొత్తిమీర లేదా కరివేపాకు వేసి రుబ్బితే రుచి మరింత పెరుగుతుంది.

Dosa Partner

ఆ తరువాత తాలింపు వేసుకొని.. వేడి వేడి దోసెలో కందిపప్పు పచ్చడి తింటే.. ఆ రుచి వేరుగా ఉంటుంది.

Chutney Choice

ఒకసారి రుచి చూసిన తర్వాత మామూలు పచ్చడికి తిరిగి వెళ్ళాలనిపించదు.

