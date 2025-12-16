Batter Balance

రాగి పిండిలో కొద్దిగా బియ్యం పిండి కలిపితే టెక్స్చర్ మెరుగవుతుంది. దోశ బయట కరకర.. ఎంతో రుచిగా వస్తుంది.

Vishnupriya
Dec 16,2025
Fermentation Boost

పిండిని రాత్రంతా పులియబెట్టితే.. దోశ క్రిస్పీనెస్ పెరుగుతుంది.

Water Consistency

పిండిని కాస్త పలుచగా కలుపుకోవాలి. అలా ఉంటే పాన్ మీద సమంగా పరుచుకుంటుంది.

Hot Pan Rule

పాన్ బాగా వేడి అయిన తర్వాతే దోశ పోయాలి. అప్పుడు మనం ముందుగా వేసిన దోస కింద భాగం.. కరకర అవుతుంది.

Oil Timing

అంచుల దగ్గర కొద్దిగా నూనె వేయాలి. దోశ చక్కగా క్రిస్పీగా మారుతుంది.

Slow Roast

మధ్య మంటలో నెమ్మదిగా కాల్చాలి. తొందర పెడితే దోస సరిగ్గా రాదు.

Perfect Bite

ఈ చిట్కాతో రాగి దోశ మామూలు దోశలాగే కరకరగా వస్తుంది. ఆరోగ్యంతో పాటు రుచి కూడా పెరుగుతుంది.

