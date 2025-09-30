Spinach Dosa Preparation

రోజు ఇడ్లీ, దోశ తిని తిని.. ఆ టిఫిన్ అనేది ప్రతి ఇంట్లో సహజమైపోయింది. అయితే ఎన్నో రోగాలకి ఔషధంగా నిలిచే.. పాలకూర దోస ఒకసారి ట్రై చేస్తే ఇక రోజు అదే కావాలి అంటారు..

Vishnupriya
Sep 30,2025
ముందుగా నాలుగు కప్పుల నీళ్లు వేడి చేసుకొని.. అందులో పసుపువేసి.. నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు అందులో.. 2 కప్పుల పాలకూర, 2 పచ్చిమిర్చి, కొంచెం అల్లం వేసి 3-4 నిమిషాలు ఉడికించుకోండి ‌

ఇప్పుడు నీటిని.. బాగా ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత.. పాలకూరను చల్లారనివ్వాలి.

ఆ తరువాత పాలకూర, పచ్చిమిర్చి, అల్లంను.. బాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి .

ఇప్పుడు ఈ పేస్టును దోశ బ్యాటర్ లో వేసి.. దోశ పిండి లాగా కలుపుకోండి.

ఆ తరువాత స్టవ్ పైన పాన్ పెట్టి.. కొద్దిగా నెయ్యి వేసి.. పిండిని దోస లాగా వేసుకోండి. లేత గోధుమ రంగు వచ్చేంతవరకు రోస్ట్ చేసుకోండి.

అంతే ఎంతో రుచికరమైన పాలకూర దోశ రెడీ అయిపోయినట్టే. ఈ దోశ ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మంచిది.

