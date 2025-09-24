Navratri Fasting: ఉపవాసం ఉంటూ అతిగా కాఫీలు, టీలు తాగుతున్నారా..?..ఈ డెంజర్‌లో పడ్డట్లే..

Inamdar Paresh
Sep 24,2025
';

navratri fasting rules:

నవరాత్రుల్లో చాలా మంది ఉపవాసాలు ఉండటంతో పాటు కఠిన నియమాలు పాటిస్తారు.

 ';

Bellyfat:

ఉపవాసాలు ఉండే వారు కొంత మంది అదేపనిగా కాఫీలు, టీలు తాగుతారు.

 ';

tea side effect:

ఖాళీ కడుపుతో కాఫీలు, టీలు తాగితే.. దీనిలోని ఆమ్లత్వం వల్ల పొట్టలో అజీర్తి, కడుపు మంట ఏర్పడుతుంది.

 ';

tea and coffee:

టీలు, కాఫీల్లో ఉండే గుణాలు కడుపులో ఆకలిని పూర్తిగా చంపేసి, కడుపుని మండేలా చేస్తాయి.

 ';

Stress:

దీంతో క్రమంగా ఒత్తిడి, జీవక్రియల్లో మార్పులు వస్తాయి.

 ';

Hair loss:

వెంట్రుకలు రాలిపొవడం, అతిగా లావుగా మారిపోవడం సమస్యలు వస్తాయి.

 ';

stomach pain:

పొత్తి కడుపులోమంట, ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ లు మండినడ్లు అన్పిస్తుంది.

 ';

Fasting:

ఉపవాసాలు ఉండే వారు.. తప్పనిసరిగా ఫ్రూట్ జ్యూస్ లు, తాజా పండ్లను తింటు ఉండాలి.

 ';

