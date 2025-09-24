నవరాత్రుల్లో చాలా మంది ఉపవాసాలు ఉండటంతో పాటు కఠిన నియమాలు పాటిస్తారు.
ఉపవాసాలు ఉండే వారు కొంత మంది అదేపనిగా కాఫీలు, టీలు తాగుతారు.
ఖాళీ కడుపుతో కాఫీలు, టీలు తాగితే.. దీనిలోని ఆమ్లత్వం వల్ల పొట్టలో అజీర్తి, కడుపు మంట ఏర్పడుతుంది.
టీలు, కాఫీల్లో ఉండే గుణాలు కడుపులో ఆకలిని పూర్తిగా చంపేసి, కడుపుని మండేలా చేస్తాయి.
దీంతో క్రమంగా ఒత్తిడి, జీవక్రియల్లో మార్పులు వస్తాయి.
వెంట్రుకలు రాలిపొవడం, అతిగా లావుగా మారిపోవడం సమస్యలు వస్తాయి.
పొత్తి కడుపులోమంట, ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ లు మండినడ్లు అన్పిస్తుంది.
ఉపవాసాలు ఉండే వారు.. తప్పనిసరిగా ఫ్రూట్ జ్యూస్ లు, తాజా పండ్లను తింటు ఉండాలి.