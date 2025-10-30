మనలో చాలామందికి ఉదయాన్నే నిద్ర లేవగానే టీ లేదా కాఫీ తాగే అలవాటు ఉంది
ఉదయాన్నే నిద్ర లేచాక ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం మంచిది కాదని వైద్యులు చెబుతున్నారు
కాఫీ కంటే టీ చాలా ప్రమాదకరం అట.. అయితే మీరు రోజూ ఏ టీ తాగతున్నారనేది చాలా ముఖ్యం
ఉదయాన్నే టీ లేదా కాఫీ తాగే అలవాటు ఉంటే మీకు త్వరగా తలనొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది
ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే మీకు గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ.
ఇలా రోజూ ఉదయాన్నే టీ తాగే వారికి మలబద్ధక సమస్య వెంటాడుతుంది.
కాఫీ, టీ కడుపులో ఆమ్లత్వాన్ని తగ్గించి జీర్ణం చేసే ప్రక్రియను నెమ్మదిగా చేస్తాయి. దీంతో జీర్ణ సమస్య కూడా వస్తుంది.