ఖాళీ కడుపుతో రోజూ టీ తాగితే..లేని పోని రోగాలని పిలిచినట్టేనా!

Harish Darla
Oct 30,2025
';


మనలో చాలామందికి ఉదయాన్నే నిద్ర లేవగానే టీ లేదా కాఫీ తాగే అలవాటు ఉంది

 ';


ఉదయాన్నే నిద్ర లేచాక ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం మంచిది కాదని వైద్యులు చెబుతున్నారు

 ';


కాఫీ కంటే టీ చాలా ప్రమాదకరం అట.. అయితే మీరు రోజూ ఏ టీ తాగతున్నారనేది చాలా ముఖ్యం

 ';


ఉదయాన్నే టీ లేదా కాఫీ తాగే అలవాటు ఉంటే మీకు త్వరగా తలనొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది

 ';


ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే మీకు గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ.

 ';


ఇలా రోజూ ఉదయాన్నే టీ తాగే వారికి మలబద్ధక సమస్య వెంటాడుతుంది.

 ';


కాఫీ, టీ కడుపులో ఆమ్లత్వాన్ని తగ్గించి జీర్ణం చేసే ప్రక్రియను నెమ్మదిగా చేస్తాయి. దీంతో జీర్ణ సమస్య కూడా వస్తుంది.

 ';

VIEW ALL

Laddu For Heart: గుండె ఉక్కులా తయారవ్వాలంటే.. రోజు ఈ లడ్డు తినండి!

Magic Laddu: హిమోగ్లోబిన్‌ను పెంచే మ్యాజిక్ లడ్డు.. రోజు తింటే అద్భుతమే..

Black Coffee: మీ కొవ్వును కొవ్వొత్తిలా కరిగించు కాఫీ..!

Karthika Masam 2025: కార్తీక మాసం.. భోళా శంకరుడ్ని సులభంగా ప్రసన్నుడ్ని చేసుకునే మార్గం ఇదే.. ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా..?
Read Next Story