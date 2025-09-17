భారత్‌లో 10 అత్యంత సంపన్న రాష్ట్రాలు ఏవో తెలుసా..?

Aruna Maharaju
Sep 17,2025
1. మహారాష్ట్ర

2024–2025 నాటికి సుమారు రూ.42.67 లక్షల కోట్ల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా.

2. తమిళనాడు

2024–2025 నాటికి సుమారు రూ.31.55 లక్షల కోట్ల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా.

3. కర్ణాటక

2024–2025 నాటికి సుమారు రూ.28.09 లక్షల కోట్ల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా.

4. గుజరాత్

2024–2025 నాటికి సుమారు రూ.27.9 లక్షల కోట్ల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా.

5. పశ్చిమ బెంగాల్

2024–2025 నాటికి సుమారు రూ.18.8 లక్షల కోట్ల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా.

6. ఉత్తరప్రదేశ్

2024–2025 నాటికి సుమారు రూ.24.99 లక్షల కోట్ల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా.

7. రాజస్థాన్

2024–2025 నాటికి సుమారు రూ.17.8 లక్షల కోట్ల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా.

8. తెలంగాణ

2024–2025 నాటికి సుమారు రూ.16.5 లక్షల కోట్ల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా.

9. ఆంధ్రప్రదేశ్

2024–2025 నాటికి సుమారు రూ.15.89 లక్షల కోట్ల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా.

10. మధ్యప్రదేశ్

2024–2025 నాటికి సుమారు రూ.15.22 లక్షల కోట్ల స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తిని సాధిస్తుందని అంచనా.

