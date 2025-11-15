మంచి ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్లో మంచి ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
మంచి ఆహారంలో ఎల్లప్పుడూ కాలానుగుణ కూరగాయలు ఉంటాయి.
శీతాకాలంలో తినవలసిన 5 కూరగాయల గురించి తెలుసుకుందాం.
క్యారెట్తో పాటు ముల్లంగిని కూడా మీ వంటకాల్లో చేర్చుకోవాలి. ముల్లంగి తినడం వల్ల సీజనల్ వ్యాధులు అటాక్ కావు.
శీతాకాలంలో బీట్రూట్ తినడం కూడా ప్రయోజనకరమని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కూరగాయలు తినే వాళ్ళు పొట్లకాయ కూడా తినాలి. చాలా మంది పొట్లకాయ అంటే అయిష్టాన్ని వ్యక్తం చేస్తారు. శీతాకాలంలో పొట్లకాయలు ఎక్కువగా పండుతాయి.
అనేక ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్న పాలకూరను కూడా చేర్చవచ్చు. పాలకూరలో విటమిన్స్, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి సీజనల్ వ్యాధులను అడ్డుకుంటాయి.
ఈ కూరగాయలను తినడం వల్ల పైన పేర్కొన్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలన్నీ కలుగుతాయి.
