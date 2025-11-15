Winter Vegetables: సీజనల్ వ్యాధులకు చెక్ పెట్టాలంటే శీతాకాలంలో ఈ 5 కూరగాయలు తినాల్సిందే..!!

Bhoomi
Nov 15,2025
';


మంచి ఆరోగ్యం, ఫిట్‌నెస్‌లో మంచి ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

 ';


మంచి ఆహారంలో ఎల్లప్పుడూ కాలానుగుణ కూరగాయలు ఉంటాయి.

 ';


శీతాకాలంలో తినవలసిన 5 కూరగాయల గురించి తెలుసుకుందాం.

';


క్యారెట్‌తో పాటు ముల్లంగిని కూడా మీ వంటకాల్లో చేర్చుకోవాలి. ముల్లంగి తినడం వల్ల సీజనల్ వ్యాధులు అటాక్ కావు.

';


క్యారెట్‌తో పాటు ముల్లంగిని కూడా మీ వంటకాల్లో చేర్చుకోవాలి. ముల్లంగి తినడం వల్ల సీజనల్ వ్యాధులు అటాక్ కావు.

';


శీతాకాలంలో బీట్‌రూట్ తినడం కూడా ప్రయోజనకరమని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

';


కూరగాయలు తినే వాళ్ళు పొట్లకాయ కూడా తినాలి. చాలా మంది పొట్లకాయ అంటే అయిష్టాన్ని వ్యక్తం చేస్తారు. శీతాకాలంలో పొట్లకాయలు ఎక్కువగా పండుతాయి.

';


అనేక ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్న పాలకూరను కూడా చేర్చవచ్చు. పాలకూరలో విటమిన్స్, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి సీజనల్ వ్యాధులను అడ్డుకుంటాయి.

';


ఈ కూరగాయలను తినడం వల్ల పైన పేర్కొన్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలన్నీ కలుగుతాయి.

';

నోట్:

పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.

 ';

VIEW ALL

Lemon Juice: పరిగడుపున 30 రోజులు నిమ్మరసం తాగితే ఏం జరుగుతుంది?

Cholesterol: ఈ నీటిని 30 రోజులు తాగితే.. కొలెస్ట్రాల్ సగానికి సగం మాయం!

Broccoli: శీతాకాలం బ్రోకోలీ తింటే చాలు.. సీజన్‌ అంతా సరిపోయే ఫిట్నెస్‌..!

Garlic: వెల్లుల్లిలో మ్యాజికల్‌ బెనిఫిట్స్‌..!
Read Next Story