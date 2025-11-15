మంచి ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్లో మంచి ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. శీతాకాలంలో రోగాలబారిన పడకుండా ఉండాలంటే తినాల్సిన పండ్ల గురించి తెలుసుకుందాం.
మంచి ఆహారంలో ఎల్లప్పుడూ పండ్లు ఉంటాయి.
శీతాకాలంలో మీరు తప్పనిసరిగా తినవలసిన 5 పండ్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇందులో మొదటి పేరు ఆపిల్. ఆపిల్ రోజూ తినండి. ఆపిల్ రోజూ తింటే వైద్యులతో పని ఉండదని చెబుతుంటారు.
ఆపిల్స్ తో పాటు, ఖచ్చితంగా దానిమ్మపండు కూడా చేర్చండి. దానిమ్మలోని విటమిన్ సి ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది.
మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ చాట్లో అరటిపండు జోడించడం మర్చిపోకూడదు. శీతాకాలంలో అరటి పండు మధ్యాహ్నం సమయంలో తింటే శరీరానికి మెగ్నీషియం అందుతుంది.
పండ్లు తినే వారు బొప్పాయిని కూడా ఉంచుకోవచ్చు. శీతాకాలంలో బొప్పాయి తింటే రోగాల బారిన పడకుండా ఉంటారు. సీజనల్ పండ్లు తప్పనిసరిగా తినాలి.
అనేక ప్రయోజనాల గని అయిన నారింజను కూడా చేర్చవచ్చు. నారింజలను తింటే ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది.
పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.