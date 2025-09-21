బిస్కెట్ హల్వాకు కావాల్సిన పదార్థాలు బిస్కెట్లు, గోధుమ పిండి, నెయ్యి, పాలు, చక్కెర, బాదం, జీడిపప్పు.
ముందుగా బిస్కెట్లను తీసుకుని పొడిగా రుబ్బుకోవాలి. మిక్సీలో మరీ మెత్తగా చేసుకోకుండా కొంత పలుకు పలుకులాగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
స్టవ్ వెలిగించి పాన్లో నెయ్యి వేయాలి. అనంతరం గోధుమ పిండి వేసి బంగారు రంగు వచ్చేవరకు వేయించాలి.
పొడి చేసిన బిస్కెట్లను ఆ గోధుమ పిండిలో వేసి కలపాలి. తరువాత కొద్దికొద్దిగా పాలు పోసి కలుపుతూ ఉండాలి. ఉప్మా మాదిరి చేయాలి.
గోధుమ పిండి, బిస్కెట్లు, పాలు కలిపి చక్కెర వేసి బాగా కలపాలి. గడ్డ కట్టకుండా చూసుకోవాలి.
కొద్దిసేపయ్యాక కొంచెం నెయ్యి వేసి కలపాలి. సన్నని మంటపై కొంచెం ఉడికించిన అనంతరం దించేయాలి. చివరగా జీడిపప్పును వేయించి హల్వాపై చల్లుకోవాలి.