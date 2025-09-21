కావలసిన పదార్థాలు

బిస్కెట్‌ హల్వాకు కావాల్సిన పదార్థాలు బిస్కెట్లు, గోధుమ పిండి, నెయ్యి, పాలు, చక్కెర, బాదం, జీడిపప్పు.

Ravi Kumar Sargam
Sep 21,2025
తయారీ విధానం

ముందుగా బిస్కెట్లను తీసుకుని పొడిగా రుబ్బుకోవాలి. మిక్సీలో మరీ మెత్తగా చేసుకోకుండా కొంత పలుకు పలుకులాగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.

పాన్‌లో నెయ్యి వేసి

స్టవ్‌ వెలిగించి పాన్‌లో నెయ్యి వేయాలి. అనంతరం గోధుమ పిండి వేసి బంగారు రంగు వచ్చేవరకు వేయించాలి.

గోధుమ పిండిలో వేసి..

పొడి చేసిన బిస్కెట్లను ఆ గోధుమ పిండిలో వేసి కలపాలి. తరువాత కొద్దికొద్దిగా పాలు పోసి కలుపుతూ ఉండాలి. ఉప్మా మాదిరి చేయాలి.

వీటిని కలపాలి

గోధుమ పిండి, బిస్కెట్లు, పాలు కలిపి చక్కెర వేసి బాగా కలపాలి. గడ్డ కట్టకుండా చూసుకోవాలి.

నెయ్యి వేసి

కొద్దిసేపయ్యాక కొంచెం నెయ్యి వేసి కలపాలి. సన్నని మంటపై కొంచెం ఉడికించిన అనంతరం దించేయాలి. చివరగా జీడిపప్పును వేయించి హల్వాపై చల్లుకోవాలి.

