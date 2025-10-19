ఈ అలవాట్లు మానుకుంటే సత్యసాయి బాబా జుట్టు మీ సొంతం
జుట్టు సమస్యలు ఇప్పుడు సాధారణంగా మారాయి. మగవారికి బట్టతల రావడానికి.. ఆడవారికి జుట్టు రాలడం.. తగ్గిపోవడం వంటి కారణాలు ఉన్నాయి. ఈ సమస్యలకు కొన్ని హాని కలిగించే అలవాట్లు మానుకోవాలి.
జుట్టుకు హెయిర్ డ్రైయర్లు, స్ట్రెయిట్నర్లు, కర్లర్లను అధికంగా ఉపయోగించరాదు. అధికంగా వినియోగిస్తే జుట్టు పొడిగా, బలహీనంగా, నిర్జీవంగా మారుతుంది. ఇది జుట్టు విరిగిపోవడానికి దారి తీస్తుంది.
తడి జుట్టు అత్యంత హానికరం. తడిగా ఉన్నప్పుడు జుట్టును దువ్వడం లేదా టవల్తో తుడుచుకోవడం చేస్తే సులభంగా జుట్టు విరిగిపోతుంది. జుట్టును సహజంగా ఆరనివ్వాలి. మహిళలు అయితే తర్వాత వెడల్పు దంతాల దువ్వెనతో దూసుకుంటే చిక్కులు తొలగిపోతాయి.
నిత్యం తల స్నానం చేయరాదు. వారానికి 2 నుంచి 3 సార్లు తలస్నానం చేస్తే సరిపోతుంది.
షాంపూ తర్వాత కండీషనర్ అప్లై చేయకపోతే జుట్టు పొడిగా, నిర్జీవంగా, చిక్కుల్లో పడుతుంది. కండిషనర్ జుట్టుకు పోషణ, తేమ అందిస్తుంది.
జుట్టును సహజంగా ఎప్పుడూ హాయిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. బలవంతంగా జుట్లు వేసుకోరాదు. నిద్రపోయే సమయంలో జుట్టును వదులుగా చేసుకోవాలి.
జంక్ ఫుడ్కు దూరంగా ఉండాలి. జుట్టు సమస్యలతోపాటు అనేక అనారోగ్యానికి జంక్ఫుడ్ కారణం. కూరగాయలు, పండ్లు, గింజలు, గుడ్లు, పాలు వంటి ప్రోటీన్, విటమిన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవాలి.